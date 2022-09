Junts demana complir el mandat del 52% i insta Aragonès a “arremangar-se”

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, ha instat Pere Aragonès a complir el mandat del 52% i l’acord d’investidura. En aquest sentit, demana al president “arremangar-se” per resoldre la situació de crisi entre socis de Govern perquè creu que encara estan “a temps”. Per això, ha anunciat que aquest mateix divendres li faran arribar una proposta, amb condicions i terminis per solucionar les tensions de l’executiu català, tal com van anunciar aquest dijous Laura Borràs i Jordi Turull després de la reunió de l’executiva nacional de més de vuit hores.

Jordi Turull, Jordi Puigneró i Laura Borràs, en uns moments previs a la reunió/ACN

En aquest sentit, Batet ha volgut donar tot el seu suport al ja exvicepresident Jordi Puigneró, que considera que ha mantingut la seva “lleialtat” amb Catalunya. “No compartim la decisió i és difícil d’entendre”, ha assegurat Batet, fent referència a la destitució del fins ara vicepresident del Govern.

Insta a la unitat del Primer d’Octubre

Batet s’ha referit a la ciutadania i ha dit entendre que estigui “enfadada”, ja que no és una situació “fàcil i agradable”. Batet ha dit que tenen el deure de complir el mandat del Primer d’Octubre, i ha demanat seguir el camí del referèndum, ja que va suposar la unitat de l’independentisme i una mateixa estratègia. “Aquest és el camí”, ha afegit.

Aragonès demana no centrar-se en debats interns dels partits

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya ha respost al president Aragonès en el seu torn de resposta. El president ha centrat el seu inici de discurs del debat de política general en el fet que li hagués agradat que la discussió s’hagués centrat en qüestions de la crisi “econòmica”. El president ha explicat els motius del cessament de Puigneró, amb qui havia perdut la confiança en ser l’únic membre del Govern coneixedor de l’amenaça de Junts d’una qüestió de confiança. També ha demanat no centrar-se en els debats interns dels partits.