Torra aposta per un “pla compartit” independentista sense descartar la via unilateral

L’expresident de la Generalitat Quim Torra ha defensat la importància que al Govern hi hagi “un pla compartit per la independència” perquè, afegeix, sense això “s’està condemnant a la lluita fratricida de la gestió autonòmica”. En una entrevista a Els Matins de TV3, Torra també ha recordat que “la via unilateral no ha fracassat” i que el 27 d’octubre de 2017, dia en què va tenir lloc la Declaració Unilateral d’Independència (DUI), “era l’inici del que havia de passar”. Sobre la crisi entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Junts per Catalunya, l’expresident català ha assegurat que “no es pot mantenir un Govern si no té un objectiu clar per caminar cap a la independència”. De fet, Torra emfatitza: “O hi anem tots o no hi haurà independència”.

“Actuar en conseqüència”

Aquest dijous, després d’una reunió de més de 9 hores, l’executiva de Junts anunciava que deixaven en mans de la militància la decisió sobre si continuar o no al Govern per a la consulta del proper 6 i 7 d’octubre. En aquest sentit, Torra ha defensat que, després del cessament del ja exvicepresident Jordi Puigneró, caldria “actuar en conseqüència”, però assegura que a Junts hi ha un sector on “prima un cert pragmatisme i prefereix optar per l’altra via”.

L’expresident de la Generalitat ho justifica recordant que ja van cessar la presidenta del Parlament i presidenta de Junts, Laurà Borràs, i que, ara, ho han fet també amb Puigneró. És més, Torra ha insinuat que ell ja no estava d’acord amb una coalició amb ERC: “Jo vaig tenir clar que el govern socialista d’Espanya era el meu adversari. Quan ERC hi pacta, és irreconciliable”, ha remarcat.

Davant d’aquesta situació, Torra afirma que “l’independentisme té un gran problema de credibilitat” i defensa la necessitat de trobar “nous lideratges” per al procés. “L’independentisme rupturista ha de ser prou fort per tornar a liderar el moviment i fer pressió als partits”, ha dit a l’entrevista.

Finalment, sobre la taula de diàleg, Quim Torra assegura que no s’hi ha parlat “d’autodeterminació ni d’amnistia” i afirma que “no hi ha voluntat d’anar a la independència”.