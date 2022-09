Aragonès insisteix a Junts que digui si vol ser al govern o a l’oposició

La resposta del president del Govern, Pere Aragonès, a la decisió de Junts de consultar a la militància el 6 i 7 d’octubre si cal marxar de l’executiu ha estat immediata. Pocs minuts després de l’anunci, fonts de la Presidència han insistit que la demanda del president és que Junts respongui de forma clara si vol ser al govern o a l’oposició, ja que no han vist novetats en la compareixença de Laura Borràs i Jordi Turull celebrada a les 20:15 d’aquest dijous. Junts ha donat temps a Aragonès per negociar fins el pròxim diumenge, però el president ha evitat referir-se a aquesta qüestió. De moment, està a l’espera de conèixer la proposta de Junts, que ha anunciat que prepararà un document amb les seves exigències a Aragonès perquè compleixi amb els compromisos de l’acord d’investidura.

Aquestes fonts de presidència han recordat que Junts no ha fet referència a la qüestió de confiança més enllà de repetir el que ja va dir Albert Batet al debat de política general, pel que no hi veuen grans canvis. En la roda de premsa d’aquest vespre, Junts ha insistit que la consulta a la militància es farà de totes totes perquè és un compromís que la formació va assolir al Congrés que es va celebrar a l’Hospitalet de Llobregat. Així, per molt que Aragonès negociés amb Junts sobre aquest document amb requisits, la consulta es mantindria.

Junts decidirà la pregunta de la consulta el pròxim dilluns

Pel que fa a com es farà la consulta i quina pregunta es farà exactament, Borràs i Turull s’han limitat a assenyalar que aquesta qüestió es tractarà en el Consell Executiu del partit el pròxim dilluns, un cop hagi acabat el termini que han donat a Aragonès. No han volgut avançar res d’aquesta pregunta, tot i que han deixat palès que serà molt clara per evitar confusions en la militància, que tindrà l’última paraula. Tampoc no se sap si els consellers promouran una resposta o l’altra.