Borràs: “Si ERC no compleix l’acord, per què no surt del Govern?”

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, constata que hi ha “una erosió” de la confiança amb els socis de Govern, però no aclareix si Junts farà el pas i trencarà amb l’executiu de Pere Aragonès. De fet, en una entrevista a l’ACN, Borràs es pregunta que si és ERC que “no està complint els compromisos”, per què no és Esquerra qui surt del Govern. En aquesta línia, la presidenta de Junts demana al president de la Generalitat “lideratge, generositat i responsabilitat” i assenyala que “no prestigia les institucions” que vulgui “imposar” la seva estratègia. Durant l’entrevista, Borràs ha recriminat a Aragonès que no donés a conèixer la proposta per un acord de claredat fins “hores abans” del debat de política general de dimarts al Parlament.

Després que el president de l’executiu anunciés aquesta proposta durant el debat de política general, Junts no va avisar Aragonès que ells posarien sobre la taula la petició d’una qüestió de confiança. Durant la intervenció del partit, el portaveu al Parlament, Albert Batet, amenaçava en fer efectiva aquesta demanda si el president no dona “garanties i concrecions” sobre tres punts de l’acord de govern: la direcció estratègica de l’independentisme, la coordinació a Madrid i la taula de diàleg.

Laura Borràs ha sigut contundent: “Esperem que els partits seriosos compleixin els acords que signen” i assenyala directament a Aragonès: “Ha accedit a la presidència perquè té unes confiances i uns vots, ha de retre comptes”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, durant el debat de política general / Mireia Comas

Reunió extraordinària del Consell Executiu

Aquest migdia i després d’haver suspès la seva agenda pública a primera hora, Pere Aragonès anunciava que ha convocat una reunió extraordinària del Consell Executiu. La trobada, que tindrà lloc a les 17 hores al Parlament, serà a porta tancada.

La reunió servirà per abordar la crisi entre els socis de Govern i arriba després que Junts hagi augmentat la tensió anunciant aquest dimarts al Parlament, durant la primera jornada del debat de política general, que demanarien una qüestió de confiança al president.