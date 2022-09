Junts creu que la qüestió de confiança pot ser “una oportunitat” pel Govern

No han passat ni 24 hores des de la primera sessió del debat de política general i, aquest dimecres, Junts per Catalunya s’ha refermat en l’avís de demanar una qüestió de confiança si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no garanteix el compliment del pacte de Govern. Ho ha fet el portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, durant una entrevista aquest matí a Catalunya Ràdio, en què també ha assenyalat que cal que els socis es “donin una nova oportunitat”. Batet ha repetit que a Junts estan disposats a reunir-se amb ERC i a fer “el que faci falta” perquè l’executiu de la Generalitat tiri endavant.

Aquest dimarts, durant la seva intervenció al debat de política general al Parlament, el portaveu de Junts era molt contundent i amenaçava ERC de demanar una qüestió de confiança al president de l’executiu si no es compleixen els tres eixos que consideren crucials en l’acord de govern que va permetre la investidura d’Aragonès. “Així no podem seguir”, alertava Batet.

En l’entrevista, preguntat per si hi ha previstes reunions durant els dos dies d’aturada fins que es reprengui el debat de política general, el divendres, Batet ha assegurat que estan “disposats a fer les reunions que faci falta”.

El president del grup parlamentari ha subratllat que durant el debat Aragonès es va comprometre “de forma literal” a parlar dels tres punts de l’acord que Junts li reclama que es compleixin. “Nosaltres li agafem el guant; és una oportunitat i una necessitat”, ha afirmat, i ha afegit que d’aquesta situació en poden “sortir més forts”.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, davant de la façana del Parlament | ACN

Aragonès suspèn la seva agenda

El president del Govern, Pere Aragonès, ha pres una dràstica decisió després que aquest dijous Junts per Catalunya demanés una qüestió de confiança perquè ERC no compleix amb els compromisos acordats en el pacte d’investidura.