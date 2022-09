ERC recorda els tripartits davant l’amenaça de Junts d’una qüestió de confiança

Resposta contundent d’ERC a l’amenaça de Junts per Catalunya si el president de la Generalitat, Pere Aragonès, no dona garanties immediates al soci de coalició que complirà amb el pla de Govern, que Junts considera que ha incomplert en tres punts clau de l’eix nacional. Per sorpresa, quan passaven de dos quarts de d’onze de la nit, el cap de files de Junts etzibava un avís al president: Si no hi ha concreció, per radicalitat democràtica, li demanarem que se sotmeti a una qüestió de confiança com la que va tenir el president Puigdemont”, ha dit Batet, tot recordant que d’aquesta qüestió en va sortir el referèndum de l’1-O.

El tripartit, una fórmula ja contrastada

L’amenaça ha indignat el grup republicà -més que el president- i quan ha estat el seu torn, el diputat Josep Maria Jové ha picat amb una qüestió que fa temps que sobrevola la política catalana, la possibilitat d’una aritmètica alternativa que mantingui ERC al Govern amb el suport dels Comuns i el PSC. “hi ha altres fórmules de govern que ja s’han explorat en el passat”, en referència als tripartits, ha dit Jové. I ha avisat que ERC també pot trencar la coalició: “Som aquí per acompanyar el Govern, no desestabilitzar-lo. Som aquí per empènyer, no per fer recular. La cultura de la coalició és corresponsabilitat. Si no hi ha corresponsabilitat, potser és que no hi ha coalició”.

I per donar aquesta estabilitat, el republicà no ha volgut tancar la porta al tripartit de forma expressa: “No descartem amb altres fórmules. L’objectiu de l’independentisme sempre ha servit a les persones. Per exemple, el que ha anunciat aquest matí el president”, ha concretat Jové.

Abans que Junts llancés aquest missatge, ja hi havia indicis que els junters tenien algun ultimàtum, però no d’aquesta magnitud. “No volem que aquest acord passi a la hisòtria, sinó que serveixi per fer història. No hem arribat fins aquí per no fer res”, deia Batet, tot preguntant directament al president si pensava complir l’acord. “Així no podem seguir. Li pregunto de forma clara: pensa complir l’acord d’investidura?”.