Junts amenaça Aragonès amb una qüestió de confiança si no compleix l’acord

El portaveu de Junts per Catalunya al Parlament, Albert Batet, ha estat molt contundent amb la seva intervenció al debat de política general que s’ha celebrat aquest dimarts al Parlament. El diputat ha amenaçat ERC amb demanar una qüestió de confiança a Pere Aragonès si no es compleixen els tres eixos que consideren crucials en l’acord d’investidura. “Així no podem seguir. Li pregunto de forma clara: pensa complir l’acord d’investidura?”, ha dit Batet amb l’esperança de rebre una resposta explícita del president que no ha arribat. Això és el que ha provocat que hagi acabat esgrimint una possible qüestió de confiança si ERC no es compromet a treballar en aquests tres punts que són “imprescindibles” per a Junts.

Els tres punts clau que podrien acabar per dinamitar el Govern si ERC no dona la resposta que espera Junts són l’espai de coordinació estratègic independentista, la unitat d’acció al Congrés dels Diputats i la taula de diàleg. En aquest sentit, Batet ha recordat a Aragonès que és un Govern de coalició i per tant no pot actuar “unilateralment”, ja que les dues formacions gairebé tenen el mateix pes electoral. També li ha recordat els compromisos que va adoptar amb el pacte d’investidura i la importància de complir-los si vol seguir governant amb el suport dels diputats de Junts. “Governa amb el suport de 74 diputats i no es pot actuar al marge de la cultura de coalició”, ha insistit en una intervenció molt dura contra ERC.

“Necessitem més garanties, perquè portem un any i mig de Govern i no s’ha avançat en els punts essencials. La pregunta era molt clara perquè hem de situar bé el moll de l’os del debat d’avui, la confiança”, ha dit abans de sorprendre tothom amb l’amenaça d’aquesta qüestió de confiança, que el president segurament no aprovaria sense el suport dels junters.

Inici de discurs dedicat a Laura Borràs

Batet, que ha començat el seu discurs dirigint-se a Laura Borràs i a Lluís Puig, ha volgut recordar que ara fa cinc anys Catalunya vivia el “preludi de l’acte de sobirania més important del nostre país: el Primer d’Octubre”. Ha volgut recordar tots els fets del referèndum d’ara fa cinc anys i ha reivindicat la feina conjunta i unida. “Aquesta és la fórmula per avançar cap a la independència”, ha dit Batet, que considera que a ara l’independentisme coneix el seus actius i passius.

Record del Primer d’Octubre

El diputat de Junts considera que els ciutadans “encara hi són” i afirma que es demostrarà en l’acte de l’Arc de Triomf d’aquest dissabte. En aquest sentit, creu que l’alternativa a la independència és “la decadència”. “Ha passat de ser una necessitat a una urgència”, ha dit Batet.

El portaveu de Junts al Parlament s’ha queixat de la manca d’inversió en infraestructures com Rodalies i ha volgut recordar el sobrefinançament de Madrid. “I aquí anar pagant impostos, i allà anant-los traient”, ha afirmat. De fet, s’ha dirigit al primer secretari del PSC, Salvador Illa, dient que “això no és l’agenda del retrobament, sinó la de l’empobriment”.

Reivindica l’obra dels consellers de Junts

Batet ha volgut recordar l’obra de Govern de les conselleries de Junts. Mentre ha recordat que el vicepresident Puigneró ha insistit en el traspàs de les competències de Rodalies, l’inici de les obres de la línia 9 del metro, l’impuls de quilòmetres de fibra òptica o el projecte Aina, el conseller Giró ha aconseguir aprovar els pressupostos i ha aconseguit implementació de caixers. Ha recordat la feina de totes les conselleries de Junts: Lourdes Ciuró ha aplicat mesures en matèria del català en l’àmbit de justícia i ha impulsar mesures per combatre la ocupació il·lega; Batet ha recordat la feina d’Argimon durant la pandèmia; “La consellera Alsina ha aconseguit seu en 163 països; Gemma Geis ha impulsat la nova llei de la ciència i una redució de les matrícules; i Violant Cervera ha impulsat mesures pel lloguer social i 800 noves places residencials per a persones amb discapacitat.