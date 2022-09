Comença el Consell executiu extraordinari per abordar la crisi de Govern

El Consell executiu extraordinari per abordar la crisi de Govern ja ha començat. Ho ha fet amb tots els consellers de Junts, exceptuant el conseller Giró, que per motius d’agenda està a la Garrotxa. Després d’hores de reunions durant aquest matí amb consellers, la cúpula del partit i la seva direcció, els consellers defensaran la posició que va fer pública ahir el portaveu del grup parlamentari, Albert Batet. Junts no es mourà ni una coma del seu discurs, mentre que els republicans estan visiblement molestos i han instat Junts a esclarir el seu posicionament sobre la seva sortida de l’executiu. La reunió arriba després d’hores tenses entre els socis de Govern, ja que Batet va instar Aragonès a dur a terme una qüestió de confiança si no compleix l’acord de Govern, en el debat de política general.

A primera hora d’aquest dimecres, el president de la Generalitat anunciava que cancel·lava la seva agenda per tractar la situació i, durant aquest matí, s’ha reunit amb el vicepresident, Jordi Puigneró; i la consellera Laura Vilagrà, que també han suspès la seva agenda pública. Fonts de l’entorn de presidència insisteixen que ha estat Junts qui ha desencadenat aquesta situació, i reiteren que cal “respecte institucional”.

El portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet / Mireia Comas

La qüestió de confiança només la pot proposar el president

Aquest matí, després de l’amenaça de Junts a ERC de demanar una qüestió de confiança al president de la Generalitat si no es complia l’acord de govern, la CUP anunciava que presentaria una moció al ple del Parlament de la setmana que ve per reclamar-ho. En qualsevol cas, segons l’Article 44 de la llei de la presidència de la Generalitat i del Govern el president –en aquest cas Pere Aragonès- és l’únic que pot proposar la qüestió de confiança, havent-ho comunicat prèviament al Govern. Aquesta és una de les grans diferències amb la moció de censura, que és suggerida per o bé una cinquena part dels diputats del Parlament o bé per dos grups parlamentaris.

Durant el debat d’una qüestió de confiança el president del Govern té temps il·limitat per explicar i detallar l’obra i el programa de l’executiu i sol·licita la confiança del ple. També hi intervenen els consellers i conselleres en qui decideixi delegar-ho. Un cop acaba, arriba la votació. Si el president obté majoria simple dels vots emesos, s’entén que se li atorga la confiança, mentre que si no arriba a aquests suports implica que el Parlament li ha denegat la confiança. En aquest cas, automàticament el president cessa en el càrrec i la cambra n’ha d’elegir un de nou.