Esclata la crisi entre ERC i Junts: Aragonès i Puigneró suspenen la seva agenda

El president de l’executiu català, Pere Aragonès, ha pres una dràstica decisió després que aquest dijous a la nit, en el marc del debat de política general, Junts per Catalunya demanés una qüestió de confiança si ERC no compleix amb els compromisos acordats en el pacte d’investidura, al qual també s’hi havia sumat la CUP. Cal recordar que ahir a la nit, Junts va demanar una reunió urgent, “si convé demà al matí on sigui”, però a hores d’ara fonts de la presidència no han informat de si la suspensió de l’agenda està vinculada a aquesta possible reunió -Batet ha dit des del Parlament que no en té constància- però el vicepresident Jordi Puigneró també ha suspès la seva agenda. No hi ha cap confirmació oficial però podria tractar-se d’una reunió dels dos màxims dirigents del Govern.

En tot cas, Aragonès ja va assegurar que no hi hauria qüestió de confiança, atès que és una potestat del president convocar-la. El president, a més, va deixar molt clar que si Junts volia abandonar el Govern era decisió seva.

Després de gairebé onze hores de debat al Parlament, més enllà de les 22h era el torn dels Junters i ERC no tenia cap indici del que s’havia de produir una estona després. Albert Batet emulava l’esperit de l’1-O per demanar la unitat de l’independentisme, però tot seguit, ja plantejava al president fins a quin punt volia sostenir la coalició: “Així no podem seguir. Li pregunto de forma clara: pensa complir l’acord d’investidura?”.

La tempesta entre ERC i Junts es desferma

El president responia els junters que la seva voluntat era seguir, però ja alertava que no admetria xantatges: ull entendre de les seves paraules la voluntat de continuar, altrament em portaria a prendre decisions”. I en el tram final del discurs de Junts, van saltar les alarmes. Batet va anunciar una qüestió de confiança si Aragonès no complia amb el pacte d’investidura en els tres punts que els junters consideren incomplerts. “Si no hi ha concreció, per radicalitat democràtica, li demanarem que se sotmeti a una qüestió de confiança com la que va tenir el president Puigdemont”, va etzibar Batet. Es desfermava aleshores la tempesta.

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, passa per davant del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general | ACN

Després, el grup republicà també va posar sobre la taula la seva amenaça, un tripartit. “Hi ha altres fórmules de govern que ja s’han explorat en el passat”, va dir de forma molt clara Josep Maria Jové, en un to que mostrava la seva indignació amb l’amenaça juntera. I tot seguit, alertava Junts que ERC també pot trencar la coalició: “Som aquí per acompanyar el Govern, no desestabilitzar-lo. Som aquí per empènyer, no per fer recular. La cultura de la coalició és corresponsabilitat. Si no hi ha corresponsabilitat, potser és que no hi ha coalició”.

“Una nova oportunitat”, diu Junts

Però en una entrevista als Matins de TV3, Albert Batet ha reaccionat a la suspensió de l’agenda dient que interpreten la qüestió de confiança com “una nova oportunitat” i que pensa que el president de la Generalitat “va mostrar voluntat de complir l’acord”. Batet creu que “la qüestió de confiança per per sortir més fort i cohesionat, i això és una nova oportunitat”, ha reblat. Preguntat sobre si posen terminis al president, ha estat clar: “Això no va de terminis i ultimàtums, va de voluntats”. I ha remarcat que s’han registrat al Parlament 22 propostes de resolució conjuntes entre ERC i Junts.

El Govern de Pere Aragonès escolta la seva intervenció MIREIA COMAS

Els junters diuen que es van emplaçar amb el president a “treballar” perquè hi hagi aquest compliment. “Si no es compleixen aspectes clau i essencials, hem de veure com es revoca aquesta situació”, ha dit Batet en ser preguntat si no confia en el president Aragonès.