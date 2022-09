ERC votarà a favor de les propostes de Junts en matèria d’independència

Esquerra Republicana votarà a favor de les propostes de resolució de Junts per Catalunya relacionades amb la independència i l’autodeterminació. Ho ha anunciat el grup parlamentari minuts abans de l’inici del debat de política general d’aquest divendres. Les propostes que ha presentat Junts per separat són fins a quatre:

Reivindicació del Primer d’Octubre

1-La reivindicació del Primer d’Octubre com a un referèndum legal i legítim, que legitima la unilateralitat. A més, estipula que “la decisió dels catalans a les urnes ens vincula políticament” i que només un referèndum acordat amb l’Estat el podria substituir.

2- El Preparem-nos: Es basa en instar a les conselleries del Govern a desenvolupar competències pròpies, per tal de reduir la dependència a l’Estat espanyol. A tall d’exemple, a la conselleria de vicepresidència se l’insta en el desplegament de la connectivitat digital i treballar per un model d’infraestructures amb titularitat de la Generalitat. També s’insta a enfortir el Dret Civil català, així com a preparar una Agència Tributària. Totes les demandes es fan a les conselleries de Junts.

Internacionalitzar la causa

3- Junts també insta al Parlament a internacionalitzar la causa, explicar-la i a “persistir en la recerca de justícia”, posant d’exemples les resolucions de l’ONU i l’informe Cilevic. També s’insta a donar suport a la tasca de l’exili.

4- Junts també ha demanat al Parlament que insti el Govern a defensar totes les competències des de tots els àmbits, ja que consideren que el govern estatal està actuant de forma “recentralitzadora”, des del Congrés dels Diputats i posa d’exemple les competències de Bombers, Meteocat o política lingüística. També es demana reclamar la plena gestió dels fons europeus i a gestionar els recursos provinents del 0,7% de l’IRPF.

Junts i ERC han presentat fins a 22 propostes de resolució conjuntes en matèria sectorial i que han treballat durant els últims dies des dels grups parlamentari.

D’altra banda, Junts no ha presentat cap proposició que qüestioni explícitament la taula de diàleg ni que demani al president una qüestió de confiança, com sí ha fet la CUP.