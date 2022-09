ERC veu marge per reconduir la crisi de Govern

La secretària general d’ERC, Marta Vilalta, ha afirmat que encara veuen marge per reconduir la crisi entre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i Junts per Catalunya. Aquest matí, mentre l’executiu de Junts està reunit per debatre la seva continuïtat al Govern, Vilalta ha remarcat que “sempre som a temps de reconstruir-ho tot a base del respecte, la lleialtat i la corresponsabilitat”. En una entrevista al Tot Es Mou de TV3, la republicana ha destacat que aquests han de ser “els principis que sostenen el govern”.

Sobre la decisió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de cessar el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha remarcat que “és una decisió comprensible”, després d’una situació “que llegim com a deslleial”. En aquesta línia, el plantejament de Junts de sotmetre Aragonès a una qüestió de confiança agafa desprevinguts a ERC perquè l’objectiu del president català durant el debat de política general va ser “allargar la mà per poder reconstruir, reforçar i millorar el govern”.

La secretària general d’ERC, sobre la reunió de Junts, ha explicat que “respecten allò que poden estar deliberant i el que vulguin decidir” i, un cop ho hagin fet, “en seguiran parlant” amb la voluntat, destaca, de “prioritzar les qüestions que ens interpel·len”. Vilalta ha assegurat que la voluntat del Govern és “seguir i treballar per implementar les mesures que són necessàries per a la ciutadania”.

Preguntada per la possibilitat d’unes eleccions anticipades si Junts abandona el Govern, Vilalta ha recordat que “estem a les portes d’una tardor que ja ha començat complicada” i que el Govern té la responsabilitat de donar respostes a aquestes situacions com la crisi econòmica.

Seguir treballant per la independència

Vilalta ha fet una crida a “deixar de banda les crisis internes i centrar-nos en la crisi de país i econòmica”. A més, ha assegurat que el compromís del president avui dia és “treballar per la ciutadania i per aquest govern”, que creu que ha d’estar “al màxim de cohesionat, de fort i d’estable”, tot plegat per poder “desplegar mesures per seguir avançant en l’horitzó per construir la República catalana.”

Vilagrà demana disculpes a la ciutadania

La republicana ha volgut disculpar-se amb la ciutadania “per tot aquell soroll que hi ha hagut” per les discrepàncies entre els socis de Govern i que han pogut afectar a les institucions públiques: “Ens sap greu”.