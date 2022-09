Els consellers de Junts posen el seu càrrec a disposició del partit

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha confirmat que els consellers del partit que integren el govern “han tancat files” i han posat el seu càrrec a disposició del que decideixi el partit. Ho ha assegurat aquest dijous en una entrevista a El Món a RAC1, poc abans que l’executiva de Junts es reuneixi aquest matí. Turull ha remarcat que el seu partit “volia arreglar això”, però que el president Aragonès li comunica durant la reunió d’aquest dimecres que “sota l’amenaça d’una moció, no s’hi posava”. El secretari general de Junts ha descartat que la tensió amb ERC formés part d’una estratègia de partit. “No sé si és una estratègia de partit no complir l’acord que t’ha fet president”, ha remarcat Turull.

Turull veu difícil reconduir la situació amb ERC

Durant l’entrevista, Turull ha assegurat que la cessió del vicepresident Jordi Puigneró ha fet que se sentin “expulsats del Govern”. El secretari general de Junts ha assenyalat que si el que hauria d’haver fet el president de la Generalitat, Pere Aragonès, era reunir-se per veure com pots reconduir la situació, però ell “decideix expulsar el teu vicepresident”, això “no condueix a pensar que hi ha voluntat d’arreglar-ho”.

Turull ha assegurat que veu cada vegada més difícil reconduir la situació amb ERC. A més, ha destacat que l’executiva de Junts prendrà les decisions “amb cap i amb el cor, no amb l’estómac, per molt que la temptació hi pugui estar”. Turull vol mantenir un debat serè i profund.

El president Pere Aragonès entrant a l’hemicicle / Mireia Comas

Puigneró no sabia que es plantejaria la proposta de la qüestió de confiança

El secretari general de JxCAT també ha remarcat que el ja exvicepresident del Govern Jordi Puigneró sabia que la proposta que Aragonès se sotmetés a una qüestió de confiança era “una possibilitat”, però ha afirmat que desconeixia que finalment el portaveu al Parlament, Albert Batet, ho plantejaria durant el debat de política general. De fet, ha detallat que només ho sabien la presidenta de Junts, Laurà Borràs, i ell mateix.

Quan es va assabentar de la destitució de Puigneró, Turull ha assegurat que es va sentir “molt perplex” i retreu a Aragonès que es queixi de no haver tingut coneixement de la qüestió de confiança: “En quin govern de coalició els consellers d’un Govern tenen l’obligació d’explicar al president debats interns i estratègies internes d’una formació política?”, s’ha preguntat.