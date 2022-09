Puigdemont: “La lleialtat que importa és la lleialtat a Catalunya”

El president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont, lamenta la cessió del vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, per “deslleial”, com anunciava aquest dimecres a última el president Pere Aragonès. En una piulada a Twitter, Puigdemont assegura que “la lleialtat que importa és la lleialtat a Catalunya”, i destaca que Puigneró “l’ha demostrat sempre”. El president català a l’exili ha sigut contundent: “D’alguns altres no podrem dir el mateix quan hagin de deixar el càrrec.” Per últim, Puigdemont s’ha adreçat directament al vicepresident cessat i li ha donat les gràcies per la feina i “per haver posat les bases de la sobirania digital del país”.

La lleialtat que importa és la lleialtat a Catalunya. En @jordiPuignero l'ha demostrada sempre, i de fa anys. D'alguns altres no podrem dir el mateix quan hagin de deixar el càrrec. Gràcies vicepresident per la feina i per haver posat les bases de la sobirania digital del país. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 28, 2022

Puigneró referma el seu compromís per la independència

L’exvicepresident responia a la piulada de Puigdemont i assegurava que per molt que el cessin, el seu compromís per treballar per la independència de Catalunya “no cessarà mai”. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, anunciava aquest dimecres a última hora la seva decisió de cessar el número dos del Govern per “deslleial” després de més de tres hores reunit amb el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, a qui ja li havia comunicat la decisió. Puigneró era l’únic conseller del Govern que coneixia el discurs del president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, qui va instar Aragonès a plantejar una qüestió de confiança si no complien l’acord de Govern.

Junts ho titlla d’”error històric”

Per la banda de Junts, la formació ha expressat tot el seu suport al fins ara vicepresident Puigneró per la seva tasca “impecable, lleial i solvent” al Govern. El partit ha titllat la decisió d’Aragonès d’“error històric” que, a més, “posa en perill la continuïtat del projecte independentista” i ha assenyalat que Turull ja li ha transmès això a Aragonès en la seva reunió prèvia a la compareixença.