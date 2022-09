Els comuns veuen incomprensible que Aragonès esperi a la decisió de Junts

El portaveu parlamentari d’En Comú Podem, David Cid, veu “incomprensible” que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, “esperi eternament” que Junts “es decideixi”. En una entrevista a SER Catalunya, Cid ha criticat que el president estigui esperant “la partida de ping-pong” entre ERC i Junts per veure “qui marxa o qui fa fora” del Govern. Cid s’ha mostrat “sorprès” que Aragonès considerés que pot seguir governant amb Junts després del cessament del vicepresident Jordi Puigneró i l’ha instat a “aclarir-se” i “prendre decisions”. De fet, el portaveu dels comuns al Parlament ha donat per “morta” l’aliança entre ERC i Junts, i ha subratllat que ja va “néixer trencada”.

En ser preguntat per si aposta perquè hi hagi eleccions anticipades, Cid ha dit que no és un escenari “descartable” però ha remarcat que hi ha “un grau d’incertesa molt gran per la situació econòmica”. De totes maneres, ha subratllat que els comuns “no jugaran a generar més inestabilitat”.

El portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet / Mireia Comas

Destitució de Puigneró

La reacció dels comuns arriba després de la destitució del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, per part del president Aragonès. El president ha perdut la confiança en el que era fins ara el seu segon a l’executiu i l’ha acusat de “deslleialtat”. En una compareixença d’aquest dimecres al vespre, el president va esgrimir la principal raó d’aquest cessament: Puigneró era l’únic dels consellers de Junts que sabia que el president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, proposaria una qüestió de confiança al president.

Pendents de l’executiva de Junts

Davant la decisió “unilateral” de Pere Aragonès que Junts va qualificar d’“error històric”, Junts ha reunit el seu executiu nacional durant el matí d’aquest dijous per decidir si continua o no al Govern de la Generalitat. Els consellers de Junts han posat el seu càrrec a disposició del partit, que encara està decidint si surt del Govern, el que deixaria ERC en una situació complicada, obligant els republicans a buscar suports en els comuns i, potser, en el PSC.

Durant els últims mesos la tenisó entre socis de Govern ha anat incrementant, tot i que ningú esperava aquest escenari a menys d’un any de les eleccions municipals i en aquest context de crisi econòmica. La tensió va començar a créixer fins a fer-se insostenible arran de la suspensió de la presidenta del Parlament, Laura Borràs. A partir d’aquell moment, Junts va endurir el seu discurs, i va situar el debat de política general com un moment clau per a la continuïtat al Govern. Durant aquest debat la van condicionar al fet que es compleixi l’acord d’investidura a través de tres punts: espai de coordinació independentista, unitat al Congrés i que a la taula de diàleg s’hi parli d’amnistia i autodeterminació. Van preguntar al president si es comprometia a complir amb aquests tres punts, però Aragonès no va respondre de forma clara i finalment Batet va treure la carta de la qüestió de confiança, el que ho ha acabat trastocant tot.