Un guàrdia civil en dispara un altre després que li proposés un intercanvi de parelles

Un guàrdia civil, condemnat per haver disparat un company després que la víctima li proposés un intercanvi de parelles. Els fets es remunten el 29 de març de 2017 a la Guàrdia Civil d’Almarza, a Sòria. Els dos agents, que mantenien una bona relació personal i professional, van estar parlant per WhatsApp de diversos temes. Segons ha avançat Regió7, la conversa es va complicar quan un dels policies li va suggerir a l’altre fer un intercanvi de parelles. Una proposta que no va ser gaire ben rebuda i que va derivar en insults i amenaces, tot i que el policia es va disculpar.

Hores després, quan l’agent que fa la proposta acaba el servei, va a buscar el seu company perquè vol aclarir les coses cara a cara. El troba de nit, en un parc mentre passeja el seu gos. Els dos anaven uniformats i armats i la discussió torna a pujar de to. L’home que passejava el gos vol acabar amb la conversa i decideix girar cua i marxar cap a casa. En aquest moment, l’altre policia treu l’arma i dispara un tret. Per sort, no el toca, però li passa a prop de les cames i, quan se n’adona, es tira sobre l’autor del tret. El diari manresà detalla que, mentre forcegen, l’arma es torna a disparar, però la bala surt disparada cap amunt i no impacta contra ningú. La víctima aconsegueix treure-li l’arma a l’agressor i decideixen anar els dos junts a casa d’un tercer guàrdia civil, el qual exercia les funcions de comandant.

Un cop allà, pretenen explicar-li el que acabava de passar, però un dels policies acusa el seu superior d’haver estat bevent mentre estava de servei. El superior li demana que no avisin el capità o tots tres tindrien problemes.

La víctima torna al parc a recollir les bales

La víctima dels trets torna a anar al parc per recollir els casquets de les bales i, de nou, es dirigeix a casa del seu superior per demanar-li que informi el capità, però aquest s’hi nega un altre cop. En aquest moment, com explica Regio7, l’agent decideix ser ell qui truqui el cap, sense saber que la situació empitjoraria encara més. El comandament vol marxar del lloc i, quan està sortint, el guàrdia civil tanca la porta de cop per evitar que marxi, amb la mala sort que li enganxa la mà, provocant-li una ferida que comença a sagnar abundantment.

La discussió continua mentre es dirigeixen a casa

Van sortir d’allà per anar a casa de l’agent ferit, però sense deixar de discutir. I un cop a l’habitatge, hi va tornar a haver un forcejament per aconseguir l’arma del guàrdia civil que havia fet els trets al parc. Just en aquell moment va arribar el capità, que va ordenar enviar a l’hospital l’agent ferit i detenir el company que havia realitzat els trets.

Un any i dos mesos de presó

El guàrdia civil que va disparar els dos trets ha estat condemnat a un any i dos mesos de presó per un delicte relatiu als drets fonamentals i les llibertats públiques pels militars en la seva modalitat de «maltractament d’obra», segons consta a la sentència a la qual ha tingut accés l’agència de notícies EFE. D’altra banda, la Sala Militar ha condemnat l’agent que estava de comandant a tres mesos de presó per un delicte contra els deures del servei. Finalment, a l’agent que va lesionar la mà del comandant se li ha imposat una multa de 600 euros i de 3.000 més al guàrdia civil que va ferir.