Junqueras critica a Junts per les seves “amenaces” de sortir del Govern

El president d’ERC, Oriol Junqueras, ha criticat que Junts “amenaci constantment” amb marxar del Govern i que, alhora, el conseller d’Economia, Jaume Giró, vulgui pactar els pressupostos amb el PSC. En una entrevista a l’ACN, Junqueras considera “poc raonable” que la formació de Laura Borràs estudiï abandonar l’executiu i que, en canvi, no es plantegi marxar de la Diputació de Barcelona. L’exvicepresident de la Generalitat prefereix que Junts no trenqui el Govern, però assegura que ERC està “disposada” a assumir “totes les responsabilitats”, fins i tot si ha de governar en solitari. Així mateix, el líder republicà veu “molt poc democràtic” que Junts vulgui “imposar” el criteri dels seus 4 diputats al Congrés als 13 que hi té ERC.

“És millor que no abandonin el Govern. Al contrari, amb la feinada que tenim com a país, volem que hi continuïn, i els animem a continuar”. Junqueras defensa que ERC i Junts perdurin la coalició a la Generalitat, i a l’entrevista a l’ACN es mostra “convençut” que així serà. El també exconseller d’Economia i Hisenda constata que Junts sempre ha acabat optant per continuar a l’executiu, i argumenta que “pràcticament tots els seus dirigents” li asseguren que no tenen “cap intenció” d’abandonar-lo.

Oriol Junqueras

Ara bé, Junqueras remarca que “sembla poc raonable” que el partit que lideren Borràs i Jordi Turull “amenacin” amb marxar del Govern i, en canvi, no es plantegin trencar el pacte de la Diputació de Barcelona o dels governs dels Consells Comarcals on Junts ha “regalat” la presidència als socialistes. “És una contradicció que respon a les seves disputes internes, i els animem a superar-les”, afegeix.

Junqueras reitera que ERC prefereix donar continuïtat i estabilitat al Govern. I, tot i que no vol especular sobre un possible escenari de trencament del pacte que porti els republicans a governar en solitari, el president del partit subratlla que és “evident” que Esquerra està “sempre disposada a assumir totes les responsabilitats”.

Les tres condicions de Junts

Junts ha posat tres condicions perquè ERC “redreci” l’agenda independentista del Govern i compleixi, diuen, amb el pacte de govern: reprendre l’espai de direcció estratègica de l’independentisme; coordinar l’acció dels grups a Madrid; i que la taula de diàleg abordi l’amnistia i l’autodeterminació. Junqueras respon a cadascuna de les tres exigències dels socis de Govern.

D’una banda, el president d’ERC opina que l’àmbit en el qual s’ha de dibuixar “qualsevol estratègia” és, sobretot, al voltant del Parlament, el Govern i el seu president. Així mateix, insisteix que el “primer pas” perquè hi hagi un “consens estratègic” és que algú plantegi una estratègia “diferent” a la d’ERC. Junqueras defensa que, ara mateix, l’única proposta que hi ha damunt la taula és la del seu partit.

En segon lloc, Junqueras destaca que Junts “s’ha trencat” dins del Congrés i que ara només té 4 diputats, pels 13 que hi té ERC. Al Senat, Junts té 5 senadors pels 14 dels republicans. En aquest sentit, al líder d’Esquerra li “sembla molt poc democràtic” que Junts vulgui “imposar el criteri” dels seus 4 diputats als 13 d’ERC. “Hi ha plantejaments que estan una mica fora de lloc”, afegeix.

En aquesta mateixa línia, l’exvicepresident de la Generalitat troba “evident” que, si hi ha d’haver un “front unitari”, aquest s’ha de construir al voltant de la força majoritària, i no “en contra”. A més, creu que s’ha de generar “al voltant” del president de Catalunya, i tampoc “en contra”.

Finalment, sobre els objectius de la taula de diàleg, Junqueras troba “del tot sobrera” la condició de Junts perquè, al seu parer, ja es compleix “sobradament”. El cap de files d’Esquerra constata que la taula és per parlar de l’amnistia i l’autodeterminació, tal com reclama Junts i consta a l’acord de Govern: “Està sobradament demostrat que és el que fem”, argumenta.

Veu “impossible” uns pressupostos amb el PSC

En un altre àmbit, Junqueras carrega contra el conseller Giró per obrir la porta a pactar els pressupostos de la Generalitat per al 2023 amb el PSC, en una posició que creu que té una “coherència millorable”.

“Com és possible que un partit que es planteja abandonar el Govern perquè considera que no som prou explícits en el camí cap a l’amnistia i l’autodeterminació i, en canvi, els seus consellers creuen que els pressupostos s’han de votar amb aquells que estan en contra de l’amnistia i l’autodeterminació, i consideren que han de regalar la presidència de la Diputació de Barcelona al partit que hi està en contra?”, es pregunta.

Junqueras veu “impossible”, “contradictori” i “un error estratègic” que els comptes s’acabin pactant amb el PSC, perquè creu que allunyaria el Govern dels seus objectius sobre l’amnistia i l’autodeterminació: “ERC no ho comparteix, i fa un costat absolut al president de la Generalitat”, que defensa que els comptes s’han d’aprovar amb la CUP i els comuns.