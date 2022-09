Luján Argüelles: “Estava en una claveguera de dimensions estratosfèriques”

Luján Argüelles torna a estar a primera línia mediàtica gràcies a Netflix, que l’ha contractat per estar al capdavant de ¿A quién le gusta mi follower?, un programa en el que tres influencers ajuden tres dels seus seguidors a trobar l’amor. Ella va ser la pionera en aquest tipus de programes, qui ara torna als dating shows… però fora de Cuatro. En la presentació del reality va deixar clar que li fa ràbia: “Crec que aquest canal va reinventar-se gràcies al món d’aquests realities. Si no va continuar confiant en aquests formats és perquè Cuatro, avui dia, no és Cuatro. Crec que qui el troba a faltar és l’audiència perquè és qui ja no està”, etzibava a Bluper fa uns dies.

Ara ha concedit una entrevista a El Periódico en el que també ha recalcat que ha tret un llibre molt personal anomenat Aprendiendo de nuevo a vivir. En ell es despulla sobre el que ha estat el seu pitjor moment: “L’estiu del 2020 vaig separar-me i va ser el primer sense la meva filla, que va marxar de vacances amb el pare. Jo em vaig quedar sola, professionalment no estava en el lloc en què volia estar i em sentia en una claveguera de dimensions estratosfèriques. Vaig pensar que havia de fer un canvi i així ho vaig fer”.

A partir d’aquell moment va estar sis mesos llegint i aprenent: “Ara em sento molt diferent, era molt obsessiva i pessimista. Molt ancorada en la por. El que passa és que tenia una força de voluntat devastadora i aconseguia les meves metes a base de voluntat, no per entusiasme i optimisme. Hem de ser constants, no podem abaixar els braços. La vida és creixement i acumular experiències. I algú pot pensar que des de la meva posició és fàcil, però jo vaig sortir d’un poble de mil habitants i el meu pare és carnisser. He hagut de transitar per molts llocs foscos i hi ha cicatrius sota dels galons que veieu”.

Luján Argüelles, en un photocall | Europa Press

Luján Argüelles també ha escrit un llibre

I com va sorgir la idea d’escriure un llibre? “L’editorial em va proposar que escrivís alguna cosa. Els vaig dir que necessitava molta concentració per fer un llibre i que aquesta no era la meva zona de confort. Si d’alguna cosa podia escriure era del procés que he viscut després de la pandèmia, de com ha canviat la meva manera d’entendre la vida”, ha prosseguit en una entrevista que fa que tornin a parlar d’ella.