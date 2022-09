El PSC, en contra d’una qüestió de confiança, titlla Junts i ERC d’irresponsables

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha anunciat que el grup parlamentari del PSC votarà en contra de la proposta de resolució de la CUP que exigeix al president Aragonès impulsar una qüestió de confiança, tot i que només el president pot proposar la qüestió al Parlament. A més, ha titllat d’irresponsables a Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, ja que considera que és un moment per centrar-se en els problemes dels ciutadans.

Ho ha fet en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, on ha estat preguntat per la possibilitat que els socialistes donin suport a un Govern d’Esquerra en solitari. “Quan l’hagi escoltat em pronunciaré. No em mouré de construir una alternativa però és moment de governs forts i no de fer càlculs electorals”, ha conclòs.

El líder de l’oposició, Salvador Illa, durant la seva intervenció al debat de política general 2022 / Mireia Comas

Illa creu que hi ha una degradació de les institucions

Illa retreu als partits de Govern que la seva actitud comporta una “degradació” de les institucions i ha considerat que el Govern està “en temps de descompte”. El primer secretari dels socialistes catalans creu que l’escenari “no apunta massa” que s’esgoti la legislatura i ha dit que no li agrada un “escenari electoral permanent”. “No és bo. El que hem de fer és governar”, ha afegit.

Disposat a negociar pressupostos

“No és temps d’aventures. Si un vol governar en minoria sense la legitimitat d’haver guanyat les eleccions ha d’explicar com ho vol fer. La resta podria semblar una aventura”, ha afirmat. Illa no ha volgut entrar en escenaris futurs i ha dit que, de moment, està disposat a negociar els pressupostos. Els socialistes també portaran en el ple de d’aquest divendres una proposta de resolució que demani al govern espanyol el traspàs de les competències de Rodalies a la Generalitat, així com reafirmar la seva aposta per l’ampliació de l’aeroport del Prat i per la taula de diàleg.