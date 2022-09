Vilagrà descarta noves eleccions i defensa la vigència del Govern

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, descarta “amb rotunditat” la convocatòria d’eleccions i defensa que el Govern català és vigent. Després d’una nit de trencament total entre ERC i Junts per Catalunya per la decisió del president de la Generalitat, Pere Aragonès, de cessar el vicepresident Jordi Puigneró, Vilagrà ha assegurat que “el Govern continuarà”. La republicana ho ha explicat en entrevistes a El matí de Catalunya Ràdio i a Els Matins de TV3, on ha recordat que, en aquest any i mig de legislatura, el Govern “ha executat el 40% del seu programa”. Sobre l’actual escenari polític, Vilagrà diu que, com a mínim, “és complex”.

Les declaracions de la consellera de Presidència arriben a primera hora d’aquest dijous, hores després que Aragonès decidís cessar el número dos del Govern, un fet que Junts titllava d'”error històric”. Sobre aquest comunicat de Junts, Vilagrà recorda que no és la primera vegada a la història de la Generalitat que hi ha una destitució: “no és tan excepcional”. “Des d’un punt de vista humà”, però, la consellera assegura que no ha sigut fàcil per Aragonès prendre aquesta decisió i, afegeix “li va doldre”, però ho va haver de fer “pel bé del país” i amb l’objectiu “d’incrementar la cohesió i la confiança” entre els socis de l’executiu català.

Laura Vilagrà destaca que cal que tots els membres del Govern “treballin en la mateixa direcció” i remarca la importància que “hi hagi confiança, que puguin explicar-se les coses, que han de treballar amb lleialtat”. La consellera desitja “que sigui així a partir d’ara”.

L’exvicepresident del Govern, Jordi Puigneró, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, entrant a la reunió del consell executiu / Govern

La cessió de Puigneró arriba després que el portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet, anunciés durant el debat de política general que proposarien una qüestió de confiança a Aragonès si ERC no complia l’acord de govern. En aquest sentit, Vilagrà afirma que des d’ERC “van ser lleials explicant el que dirien al debat”, i assenyala que “Junts va actuar amb nocturnitat i traïdoria no dient què farien”.

Puigneró continua compromès amb la independència de Catalunya

L’exvicepresident de la Generalitat Jordi Puigneró ha reaccionat al seu cessament, i ha assegurat que, per molt que el cessin de vicepresident, el seu compromís per treballar per la independència de Catalunya “no cessarà mai”. Ho ha escrit el membre de Junts per Catalunya i fins ara número dos de l’executiu català a Twitter, en una resposta a una piulada del president a l’exili, Carles Puigdemont, en què aquest li agraïa la tasca al Govern i la “lleialtat” amb Catalunya.