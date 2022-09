Aragonès rebutja la proposta de Junts, que incloïa restituir Puigneró

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebutjat la proposta de Junts per Catalunya per reconduir la situació entre els dos socis de Govern, segons ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmar EL MÓN. La proposta incloïa la restitució del ja exvicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, i el compliment dels tres punts del pacte d’investidura que Junts considera que ERC està incomplint: espai de coordinació independentista, unitat d’acció al Congrés i que a la taula de diàleg s’hi vagi a parlar d’amnistia i autodeterminació.

El president considera que la proposta de Junts “està pensada” per no arribar a cap acord. “Per tant, si tenen una proposta seriosa, amb voluntat d’arribar a un acord, la valorarem”, afirma el president de la Generalitat, evidenciant la manca d’entesa amb Junts.

Jordi Turull, Jordi Puigneró i Laura Borràs, en uns moments previs a la reunió/ACN

6 i 7 d’octubre, consulta interna a Junts

El secretari general de Junts, Jordi Turull, i la presidenta del partit, Laura Borràs, van deixar un termini de fins diumenge per reconduir la situació, que va esclatar quan el president del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Albert Batet, en el debat de política general de dimarts va demanar una qüestió de confiança si ERC no complia l’acord de Govern. Això va desembocar cap a la destitució del vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, per “manca de confiança” d’Aragonès cap a ell, ja que era l’únic conseller coneixedor de la proposta de Junts d’impulsar una qüestió de confiança.

Crisi ERC-JUNTS

Això va desembocar en una crisi, que ha de decidir la militància de Junts els propers dies 6 i 7 d’octubre a través d’una consulta interna, tal com va acordar l’executiva del partit aquest dijous, en una reunió que va durar més de 8 hores. Davant la negativa d’Aragonès, quedarà per veure si Junts torna a fer una proposta, o deixa definitivament en mans de les seves bases el futur del Govern de la Generalitat.