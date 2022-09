Zelenski demana l’ingrés d’Ucraïna a l’OTAN per l’annexió de territori a Rússia

La primera reacció del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, a l’annexió de quatre territoris ucraïnesos a Rússia, ha estat demanar l’ingrés accelerat del país a l’OTAN. Després d’haver demanat durant mesos l’ingrés a la Unió Europea, Zelenski ja ha passat a demanar l’entrada a l’OTAN, la bèstia negra de Vladímir Putin. Així, aquest moviment ha arribat només unes hores després que Putin hagi signat l’adhesió de quatre territoris ucraïnesos ocupats pel seu exèrcit on es van celebrar referèndums que l’ONU no accepta. “Ja hem demostrat la compatibilitat amb els estàndards de l’Aliança”, ha assegurat Zelenski per justificar la petició, que ara haurà de ser revisada.

Diàleg amb els russos… només sense Putin

En paral·lel a aquesta demanda urgent d’entrar a l’OTAN, Zelenski ha assegurat que està disposat a continuar el diàleg amb Rússia per acabar amb la guerra i pactar la pau, tot i que aquest cop ha assenyalat que només parlarà amb els russos si és amb un altre president i en condicions “iguals, honestes, dignes i justes”. “És obvi que això és impossible amb aquest president rus”, ha dit per justificar la seva petició de dialogar amb un altre president. “No sap què són la dignitat i l’honestedat. Per tant, estem preparats per a un diàleg amb Rússia, però ja amb un altre president”, ha conclòs.

Zelenski també ha demanat ajuda per reforçar Ucraïna per tal que es pugui “expulsar els ocupants” del país, a qui ja han conquerit oficialment el 15% del territori. En aquests territoris hi viuen 4 milions de persones que ara passaran a ser considerades russes a ulls de Moscou. Aquest és l'”únic camí”, segons ha dit Zelenski, per “restablir la pau”. Aquest matí Putin ha firmat el decret per annexionar-se aquests territoris i, en un acte molt solemne, ell i els dirigents d’aquestes quatre regions han cridat “visca Rússia” i han mostrat el seu suport a Putin.