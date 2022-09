Turull respon a Aragonès que Junts també vol decidir amb “celeritat”

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha respost aquest divendres a la petició del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que la seva formació vol decidir amb “més” celeritat que ERC, davant la petició de Aragonès que dirimeixi la seva permanència en el Govern de forma ràpida.

En la seva visita a la Fira Agrària de Sant Miquel de Lleida, a la pregunta dels mitjans de comunicació interessats per la celeritat que demana Aragonès, Turull ha respost: “Nosaltres més, per tant, som aquí, conjuguem les dues voluntats”.

El president de Junts al Parlament, Albert Batet, passa per davant del president de la Generalitat, Pere Aragonès, al debat de política general | ACN

Una pregunta, o dues, en la consulta

Sobre la consulta a la militància que Junts farà els dies 6 i 7 d’octubre, Turull ha assenyalat que el partit no ha decidit si serà una pregunta o dues i que la qüestió dependrà del que ocorri aquest cap de setmana. “El dilluns es decidirà si és una pregunta o dues, la pregunta ha de ser clara, no ens hem de complicar la vida”, ha afirmat. Jordi Turull ha evitat concretar l’evolució de les negociacions: “Han de ser cara a cara, paper en mà, ha de ser des de la noblesa i des de la franquesa, la qual cosa no faré és fer-ho a través dels mitjans de comunicació”.

Sobre la seva intervenció, aquest mateix divendres a l’Escola Oficial d’Idiomes en un acte reivindicatiu sobre l’1 d’octubre de 2017 organitzat pel Consell de la República, ha avançat que el seu missatge se centrarà “no en retrets sinó a recollir complicitat, no en el pessimisme, sinó en l’autoestima”.

Continuïtat del Govern

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, havia assegurat aquest divendres que la seva aposta és continuar amb el Govern actual, després de la destitució del vicepresident Jordi Puigneró el dimecres a la nit. En aquest sentit, ha dit que “necessitem institucions que estiguin al 100% amb la ciutadania”. El president ha començat d’aquesta forma el seu discurs en la represa del debat de política general d’aquest divendres, i ha demanat defugir dels debats interns d’altres partits.