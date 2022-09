El Parlament reivindica el mandat del Primer d’Octubre com a “legítim”

El Parlament de Catalunya ha votat a favor de reivindicar el mandat del Primer d’Octubre com a legal i legítim en el marc del debat de política general d’aquest divendres. Ho ha fet amb els vots favorables de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, amb les l’abstenció de la CUP. El Parlament també ha instat el Govern a desplegar les competències de la Generalitat, que també ha tingut l’abstenció de la CUP. En canvi, l’internacionalització de la causa independentista i la defensa de les competències de la Generalitat han obtingut els vots favorables dels cupaires.

Les quatre propostes de Junts que han tirat endavant:

1-La reivindicació del Primer d’Octubre com a un referèndum legal i legítim, que legitima la unilateralitat. A més, estipula que “la decisió dels catalans a les urnes ens vincula políticament” i que només un referèndum acordat amb l’Estat el podria substituir.

2- El Preparem-nos: Es basa en instar a les conselleries del Govern a desenvolupar competències pròpies, per tal de reduir la dependència a l’Estat espanyol. A tall d’exemple, a la conselleria de vicepresidència se l’insta en el desplegament de la connectivitat digital i treballar per un model d’infraestructures amb titularitat de la Generalitat. També s’insta a enfortir el Dret Civil català, així com a preparar una Agència Tributària. Totes les demandes es fan a les conselleries de Junts.

3- Junts també insta al Parlament a internacionalitzar la causa, explicar-la i a “persistir en la recerca de justícia”, posant d’exemples les resolucions de l’ONU i l’informe Cilevic. També s’insta a donar suport a la tasca de l’exili.

4- Junts també ha demanat al Parlament que insti el Govern a defensar totes les competències des de tots els àmbits, ja que consideren que el govern estatal està actuant de forma “recentralitzadora”, des del Congrés dels Diputats i posa d’exemple les competències de Bombers, Meteocat o política lingüística. També es demana reclamar la plena gestió dels fons europeus i a gestionar els recursos provinents del 0,7% de l’IRPF.

Aprovada una resolució d’ERC en defensa de la República Catalana

El Parlament també ha aprovat una proposta de resolució d’Esquerra Republicana de Catalunya “en defensa de la República Catalana, que es basava en defensar la majoria del 80% dels catalans favorables a decidir democràticament el futur polític del país. També constata que el conflicte s’ha de resoldre per la via política i democràtica i exigeix la fi de la repressió. Ha aconseguit el suport de Junts i l’abstenció de la CUP.

La CUP no aconsegueix el rebuig a la taula de diàleg

La CUP no ha aconseguit tirar endavant la proposta de resolució de la CUP, que es basava en donar per acabada l’actual fase de la taula de diàleg, així com que l’executiu català actuï amb “total sobirania” per garantir els drets socials. També instava a aturar la “participació i col·laboració” dels Mossos en la repressió. Aquesta opció ha rebut només els vots favorables de la CUP, i les abstencions de Junts.