El Parlament rebutja una qüestió de confiança amb el “no” de Junts

El ple del Parlament de Catalunya ha rebutjat aquest divendres una proposta del PP per instar el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a sotmetre’s en el termini d’un mes una qüestió de confiança. La iniciativa s’ha rebutjat amb tres vots a favor del PP i 114 en contra del PSC, ERC, Junts, CUP i comuns, mentre que Cs i el PP s’han abstingut, en el marc del debat de política general.

La proposta demanava aquesta qüestió de confiança per a “conèixer si l’actual Govern compta amb els suports necessaris per a continuar dirigint l’acció política i de l’administració de la Generalitat”, i sostenia que el president i el seu executiu no compten amb la confiança de la majoria parlamentària que va permetre la seva investidura.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, a l’hemicicle durant el debat de política general al Parlament | ACN

Crisi Junts-ERC

Afegia que “les desconfiances mútues entre els partits que conformen l’actual Govern de la Generalitat i l’absència d’un programa i de projectes comuns i compartits entre els socis del govern i els seus socis parlamentaris provoquen una important crisi política” a Catalunya que desemboca en una paràlisi institucional, segons el text rebutjat.

El ple ha descartat instar a Aragonès a sotmetre’s a aquesta qüestió de confiança en plena crisi entre ERC i Junts, després que el líder de Junts en la Cambra, Albert Batet, plantegés al president del Govern sotmetre’s precisament a una qüestió de confiança si no concreta com preveu complir l’acord de Govern.

No aniran a una qüestió de confiança

Aragonès va descartar aquesta possibilitat en la primera sessió del debat de política general del dimarts: “No entraré en cap joc que generi inestabilitat a les institucions”, va advertir el cap de l’executiu, que el dimecres va decidir cessar el seu ja exvicepresident, Jordi Puigneró, per no haver-ho informat que Junts plantejaria la qüestió de confiança.

El cessament de Puigneró va portar a Junts per Catalunya a convocar a la seva executiva per a decidir com procedir i, després d’una deliberació d’una nou hores aquest dijous, va decidir donar un marge a Aragonès fins al diumenge per a negociar i després convocar a les seves bases a una consulta el 6 i 7 d’octubre sobre la permanència del partit en el Govern.

Al marge de la crisi entre ERC i Junts, la CUP, que va donar suport a la investidura de Aragonès al costat dels dos socis del Govern, ha presentat una moció que es votarà en el ple de la setmana que ve que demana que el president se sotmeti a una qüestió de confiança.