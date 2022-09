ERC acusa Junts d’utilitzar el Parlament pels seus “debats interns”

La portaveu d’ERC al Parlament de Catalunya, Marta Vilalta, exigeix a Junts que no utilitzi el Parlament per transmetre els “debats interns” de la seva formació política, i ha reclamat fer debats útils per a la ciutadania.

“Ens dol que aquest faristol s’utilitzi per a transmetre els debats interns d’una formació política”, ha lamentat en la seva intervenció aquest divendres en el debat de política general, i ha afegit que la lleialtat s’exerceix estant al costat de la gent.

Marta Vilalta / ACN

Agraeix al president Aragonès

La diputada republicana ha agraït al president de la Generalitat, Pere Aragonès, “el to i les formes en defensa de les institucions i el bon govern”, que veu com un requisit indispensable per a governar.

“Gràcies per donar la cara sempre. Malgrat el soroll, se centra en l’important, el necessari i imprescindible, en com ser útils i fer avançar el país”, ha destacat Vilalta, que ha assegurat que ERC encarava el debat de política general com una oportunitat per a millorar la vida de la ciutadania.

Defensa el pla de xoc del Govern contra la crisi

Vilalta ha defensat les mesures que Aragonès va anunciar el dimecres per a impulsar un escut social enfront de la crisi i també l’acord de claredat seguint l’exemple de la Llei de Claredat canadenca, i ha assegurat que s’ha de “millorar la vida de la gent socialment i nacionalment, perquè no s’entén una qüestió sense l’altra”.

Tot plegat en un context de crisi de Govern després que Junts amenacés amb una qüestió de confiança durant el debat de política general del dimarts passat, que ha provocat la destitució del vicepresident Puigneró. Aquesta dijous, Turull i Borràs van anunciar una consulta interna pels propers 6 i 7 d’octubre sobre la continuïtat del Govern i ha donat de marge fins diumenge al president Aragonès per redreçar la situació. Dilluns s’anunciarà la pregunta concreta de la consulta interna.