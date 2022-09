La CUP alerta del perill d'”extermini” de l’independentisme

La presidenta de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, la líder dels anticapitalistes ha demanat “no contribuir a l’extermini” del moviment independentista des de les institucions catalanes, en referència a les tensions entre ERC i Junts i la crisi en el Govern.

En la seva intervenció d’aquest divendres en el Debat de Política General, ha demanat que s’obri un nou cicle en l’independentisme i que es rebutgi “l’agenda del retrobament proposada pel Govern i avalada per la patronal”. “Cal obrir un nou cicle de ruptura”, ha reclamat Sabater, que ha sostingut que el Govern no reconeixerà mai el dret a l’autodeterminació a Catalunya, per la qual cosa ha apostat per fer d’això un conflicte internacional.

La CUP també ha parlat de propostes en matèria sectorial. La diputada de la CUP Dolors Sabater proposarà al Parlament de Catalunya fer “efectiva l’energia pública” per a tota la població. Sabater ha defensat que les propostes de la CUP “són concretes” i que proposen solucions per a les necessitats que té la majoria d’aquest país” en clau d’habitatge i emergència climàtica. També assegura que la taula de diàleg “ja no serveix”, ja que considera que l’Estat no reconeixerà mai el dret a l’autodeterminació de Catalunya.

Qüestió de confiança

D’altra banda, la diputada de la CUP al Parlament de Catalunya Laia Estrada també ha tornat a reclamar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sotmeti a una qüestió de confiança com es va comprometre amb la CUP en signar l’acord d’investidura, i ha qualificat de “patètica i lamentable” la situació en el Govern, després de les picabaralles entre Junts i ERC. En la seva intervenció aquest divendres en el debat de política general, Estrada ha assegurat que Catalunya no es mereix la situació que travessa el Govern, que ha atribuït a una “pugna de poder que fa massa que dura”.

Laia Estrada / ACN

Creu que la militància de Junts optarà per seguir al Govern

La ‘cupaire’ ha afirmat que si finalment la militància de Junts decideix que aquest partit surti del Govern de la Generalitat, ja que creu que el propi partit no ho decidiria així, al Govern “té l’estabilitat garantida”. Ha acusat a Aragonès d’aplicar “l’agenda del retrobament i polítiques liberals”, i ha sostingut que els seus socis reals són el PSC i els comuns i que ara en lloc d’un govern alternatiu hi haurà un tripartit a l’ombra.

“Hi ha alternativa a les polítiques que està aplicant”, li ha instat a Aragonès, que li ha enlletgit que no ha fet polítiques per a complir el gir a l’esquerra i cap a l’autodeterminació que va prometre al principi de la legislatura.