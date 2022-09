El Parlament insta el Govern a acordar el traspàs de Rodalies aquest any

El Parlament ha instat el Govern a acordar urgentment amb la Moncloa el traspàs de Rodalies. El termini que han fixat conclou abans que acabi el 2022, pel que el Govern haurà d’accelerar les negociacions amb el govern espanyol. El ple ha aprovat una proposta de resolució del PSC així com una altra d’ERC i Junts per Catalunya en el mateix sentit. Els textos aprovats es demana un acord urgent perquè la Generalitat sigui qui assumeixi la gestió integral del servei per mitjà de Ferrocarrils. Els socialistes ja van apostar aquest dijous per demanar el traspàs de Rodalies, en una maniobra que es va interpretar com un acostament del PSC a ERC.

Altres resolucions aprovades

El ple també ha mostrat suport al Pacte Nacional per a la indústria 2022-2025, que el Govern va signar el passat 9 de setembre. La cambra ha destacat la necessitat de l’impuls de la indústria a Catalunya i s’ha acceptat una resolució conjunta del PSC, ERC, Junts, els Comuns, Cs i PPC. Hi han votat en contra Vox i la CUP.

En un altre àmbit, també s’ha aprovat una resolució conjunta d’ERC i Junts sobre habitatge i s’ha instat el Govern a demanar al govern espanyol la modificació de la Llei de 2000 sobre enjudiciament civil per tal d’incloure l’obligació d’oferta de lloguer social com a condició indispensable per admetre a tràmit una demanda judicial que pugui acabar amb el desnonament de persones o famílies en situació de vulnerabilitat social d’un habitatge propietat d’un gran tenidor. Només hi han votat a favor ERC i Junts: PSC i els Comuns s’han abstingut i CUP, Vox, Cs i PPC han votat en contra.

A banda, el ple també ha acceptat la resolució del PSC on es demana continuar parlant amb AENA i la Moncloa per ampliar l’aeroport i transformar l’aeroport del Prat en un veritable ‘hub internacional’. Aquest punt ha rebut el suport dels PSC, Junts, Vox, Cs i PPC. La CUP i els Comuns han votat en contra.