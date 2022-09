El president de la Generalitat, Pere Aragonès, intervindrà a l’inici del debat de política general, que es reprèn aquest divendres a les 11 hores. Just en el moment en què es doni per començada la sessió, el cap de l’executiu demanarà a la vicepresidenta primera amb funcions de presidenta, Alba Vergés, l’ús de la paraula des del faristol. Seran les primeres paraules d’Aragonès després del cessament de Jordi Puigneró com a vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori i de la reunió de l’executiu de Junts per decidir el futur del partit a l’executiu.

Després d’aquesta intervenció d’Aragonès que no estava prevista, els grups parlamentaris presentaran les seves propostes de resolució (PR), que es votaran tot seguit. El president no ha concretat de moment si veu marge per negociar amb Junts fins diumenge, tal com li reclama el partit, a l’espera de conèixer la seva proposta. La formació que lideren Laura Borràs i Jordi Turull consultarà la seva militància el 6 i 7 d’octubre per decidir si marxa del Govern.

El debat de política general va començar dimarts al matí i, a la nit, el president parlamentari de Junts, Albert Batet, va posar damunt la taula una qüestió de confiança a Aragonès, en cas que no detallés concrecions i terminis per complir l’acord d’investidura. Dimecres el president va decidir cessar el seu vicepresident, Jordi Puigneró, en haver-li perdut la confiança.