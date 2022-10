Borràs treu pit: “A nosaltres no ens han xiulat”

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha tret pit del fet que segons ella ningú no ha xiulat a la seva formació. De fet, s’ha referit a les escridassades que van fer els concentrats a l’Arc de Triomf aquest dissabte a l’expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i ha dit que “jo he estat amb Puigneró, Turull, l’expresident Torra i diputats de Junts per Catalunya i no ens han xiulat en cap moment“. Ho ha dit en una entrevista a 8TV on ha assenyalat que “la gent té dret a expressar el seu rebuig”. Aquesta manera de veure les escridassades a Forcadell és diferent a la de Jordi Turull, que a TV3 va dir que no li havien agradat les escridassades i havia escrit a Forcadell per donar-li suport. Ara bé, també va dir que no es pot retreure els xiulets a la gent perquè “hi ha estat sempre” i que “quan et xiulen i et critiquen, has de fer una reflexió”.

En paral·lel, Borràs també s’ha referit a la crisi de Govern que Turull i Aragonès volen resoldre negociant aquest mateix diumenge. “Demanar complir un acord és trepitjar?“, s’ha preguntat abans d’afegir que ella creu que és una “forma de compromís” i “transparència” amb la ciutadania. “Hi ha un acord de govern i no s’està complint. Has de saber quin acord de govern has signat i perquè l’has signat”, ha continuat en un retret explícitament per a ERC. Borràs ha dit que si l’acord es compleix “Junts hi serà” tot i criticar obertament el cessament de Jordi Puigneró per part d’Aragonès. “Cessar un vicepresident no només no és complir l’acord de govern sinó incomplir-lo encara més”, ha lamentat Borràs, molt crítica amb Aragonès.

El discurs de Puigdemont

Borràs també ha tingut temps per parlar del president a l’exili, Carles Puigdemont, i el seu discurs durant el cinquè aniversari de l’1-O. “Ha fet un discurs que molta gent s’ha escoltat, que ha agradat molt i que tenia una gran dosi de realitat”, ha celebrat la presidenta de Junts, que veu el moviment independentista més viu que mai. “Jo he vist que malgrat els cinc anys i el que està passant ara, la gent hi és, no renuncia a l’objectiu i que vol que s’aconsegueixi la independència”, ha dit en referència a la quantitat de gent que va omplir aquest dissabte l’Arc de Triomf per commemorar l’1-O i demanar el cap d’Aragonès i la dimissió del Govern.

Per últim, en ser preguntada per la llista cívica de l’Assemblea Nacional Catalana, Borràs ha evitat parlar-ne i ha dit que això li haurien de preguntar a Dolors Feliu, presidenta de l’ANC. “Jo sóc la presidenta de Junts, que també va començar com una llista cívica, vostè ja ho sap”, ha conclòs.