Jordi Sànchez votarà a favor que Junts continuï al Govern

L’exsecretari general i militant de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha confirmat aquest matí que votarà a favor que la formació continuï al Govern de coalició. En una entrevista a Els Matins de TV3, Sànchez ha recordat que la “millor manera de continuar servint Catalunya és continuar a les institucions catalanes”. Per això, no ha dubtat a afegir que la seva resposta a la pregunta de la consulta de Junts, aquest dijous i divendres, serà “un sí a seguir treballant per la independència”.

L’exsecretari general de Junts és conscient que “són moments difícil” i remarca que “ERC no ha estat lleial a l’acord de govern”, així i tot, la formació presidida per Laura Borràs “no abandona la causa ni les responsabilitats”. Sànchez no creu que el resultat de la consulta a la militància sobre si Junts ha de continuar al Govern demani la ruptura. “Decidirem les coses votant i tothom acceptarà el resultat”, diu.

Si realment Junts no surt del Govern, quedarà una cosa molt important a fer, i és sanar les relacions entre els socis de coalició després de setmanes plenes de tensió i retrets. Jordi Sànchez assegura que “treballaran per millorar les relacions en el Govern” i volen “fer el que no hem pogut fer fins ara”, avançar cap a la independència de Catalunya.