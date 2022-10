Forn creu que trencar el Govern impedirà “recompondre l’independentisme”

L’exconseller de la Generalitat i pres polític indultat Joaquim Forn ha advertit que una ruptura en el Govern de coalició impedirà “recompondre l’independentisme”. Forn, que també és membre de Junts i vocal de la junta directiva d’Òmnium, s’ha mostrat trist i decebut en una entrevista a TV3 aquest dilluns a la nit: “Això no és el que la gent ens demanava”. L’exconseller demana a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i a Junts per Catalunya que facin tots els esforços per trobar la manera de salvar aquesta legislatura i mantenir-se, així, en l’executiu català. “Fins a l’últim moment som a temps”, ha dit durant l’entrevista, i es pregunta “quines ferides deixarà” una ruptura com aquesta.

El mateix dia en què l’executiva de Junts ha donat a conèixer la pregunta que es farà a la militància en la consulta interna aquest dijous i divendres, Forn insta els dos partits a trobar “els punts comuns, que segur que hi són”. Entre aquest 6 i 7 d’octubre, els militants de Junts hauran de decidir si volen que el partit continuï formant part del Govern o no.

Durant l’entrevista, l’exconseller proposa que ERC i Junts es preguntin si tota aquesta situació “enforteix el país o el debilita” i si “sortirem més reforçats o sortirem disminuïts” d’aquesta crisi al Govern. De fet, Forn reflexiona i afegeix: “Jo, clarament, crec que en sortirem disminuïts”.

Pla conjunt del president de la Generalitat, Pere Aragonès, parlant amb el president de Junts al Parlament, Albert Batet | ACN

Preguntat sobre la decisió de l’exalcalde Xavier Trias de presentar-se com a candidat de Junts a l’alcaldia de Barcelona a les eleccions municipals de 2023, quan hi hagi estabilitat en el partit, Forn remarcat que els alcaldes “volen tenir interlocució amb el Govern, volen que algú els escolti”.

L’última proposta que Junts va enviar a Aragonès

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat aquest dilluns que l’última proposta al president de la Generalitat, Pere Aragonès, incloïa renúncies en el punt de l’acord d’investidura sobre la taula de diàleg. Concretament, s’oferia que a la mesa de negociació “en podran formar part membres del Govern i dels grups parlamentaris que donen suport al Govern”. A més, hi incloïa els altres dos punts que consideren fonamentals: l’espai de coordinació independentista, que s’hauria de començar a reunir abans del 15 de novembre, i la unitat al Congrés dels Diputats.