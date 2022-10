L’última proposta a Aragonès incloïa “renúncies” de Junts en relació a la taula de diàleg

El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha explicat que l’última proposta al president Aragonès incloïa renuncies en el punt de l’acord d’investidura sobre la taula de diàleg. Concretament, s’oferia que a la mesa de negociació “en podran formar part membres del Govern i dels grups parlamentaris que donen suport al Govern”. A més, hi incloïa els altres dos punts que consideren fonamentals: l’espai de coordinació independentista, que s’hauria de començar a reunir abans del 15 de novembre, i la unitat al Congrés dels Diputats. Turull també ha anunciat que explicarà en els propers dies el seu posicionament de cara la consulta.

Laura Borràs i Jordi Turull, entren aquest matí a la seu de Junts/QS

Sense contraoferta

El secretari general de Junts s’ha queixat que no hi ha hagut cap contraoferta d’Esquerra Republicana ni del president de la Generalitat. En aquest sentit, Turull ha afirmat que el president va rebutjar les seves propostes perquè “a l’acord hi establia que hi havia els termes: termes i continguts previstos a l’acord d’investidura”.

Turull també ha explicat que en la primera oferta al president Aragonès hi incloïa la restitució del vicepresident Puigneró i que el partit renunciava a la qüestió de confiança. “La nostra proposta era seriosa. Basada en l’acord de Govern”, ha dit Turull responent el president de la Generalitat, que creu que la seva proposta no era seriosa.

Proposta de Jordi Turull enviada al president de la Generalitat aquest diumenge:

– “L’espai de coordinació, consens i direcció estratègica de l’independentisme en els termes previstos en l’acord signat per la investidura, es començarà a reunir abans del 15 de novembre. “

– “Pel que fa a la delegació catalana de la Taula de Diàleg, Negociació i Acord en podran formar part membres del govern i dels grups parlamentaris que donen suport al Govern i s’actuarà en els termes i continguts previstos a l’acord d’investidura.”

– “El proper 4×4 concretarà els mecanismes per tal de garantir la coordinació del criteri del govern i de cada conselleria amb les actuacions dels grups parlamentaris del congres i el senat i s’activarà un grup de treball a tal efecte que asseguri aquest objectiu, d’acord amb el previst a l’acord per la investidura.”

Text exacte de la consulta:

El Congrés Nacional del Partit va aprovar que s’haurà de consultar a les bases la possibilitat de continuar o no al Govern.

Feta una auditoria de l’Acord de Govern entre Junts i ERC de 17 de maig de 2021, se n’han constatat incompliments d’elements que son centrals. En aquest sentit, Junts per Catalunya ha formulat una sèrie de propostes per garantir el compliment de l’Acord. Aquestes propostes, fins al moment, no han estat acceptades per ERC.

Donant compliment al mandat congressual es formula la seguent

Pregunta: Vols que Junts continuï formant part de l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya? Si. No. En blanc

Insistència en l’acord de Govern

Turull ha insistit en el compliment de l’acord de Govern i considera que no s’ha complert en tres punts fonamentals: una espai de coordinació independentista, unitat al Congrés i que a la taula de diàleg s’hi vagi a parlar de l’amnistia a l’autodeterminació. “El mateix president va dir que era la legislatura per culminar la independència”, ha recordat el secretari general de Junts, que també ha recordat que el president Aragonès ha arribat al a Generalitat gràcies als seus vots.

Aquest s’ha decidit la pregunta de la consulta que ha de decidir si Junts ha de continuar al Govern de la Generalitat, a través d’una reunió de la direcció nacional que ha durat entre les 11h i les 15h: “Vols que JxCat continuï formant part del Govern?”. Els militants hauran de decidir sobre la continuïtat de Junts a l’executiu català a través d’aquesta pregunta que se sotmetrà a votació els proper dijous i divendres 6 i 7 d’octubre. Hi haurà tres opcions: el sí, el no i el vot en blanc. Els resultats s’anunciaran el divendres 8 a les 17:05h.

La pugna entre els dues famílies del partit ja ha començat. Els afins a la presidenta del partit, Laura Borràs, aposten per la ruptura amb Esquerra Republicana. Un dels exemples és el diputat Jaume Alonso-Cuevillas, qui ha renunciat a la Sindicatura Electoral de la consulta per poder fer campanya a favor de la marxa de l’executiu català. En canvi, alts càrrecs de les administracions i consellers aposten per quedar-s’hi, ja que consideren que perdrien capacitat de decisió i perdrien visibilitat. Un exemple d’aquest cas és la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, propera a Jordi Turull i Jaume Giró i ha decidit aquest matí afiliar-se al partit per fer campanya a favor de mantenir-se al Govern.