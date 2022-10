ERC vol que el Govern continuï amb “lleialtat i respecte”

La portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Marta Vilalta, vol que el Govern pugui continuar i es basi en “la lleialtat, el respecte i la corresponsabilitat”. En una entrevista a Rac1, la també secretària general adjunta del partit ha acusat Junts per Catalunya de posar “deslleialtat” sobre la taula. Vilalta lamenta que una part del partit presidit per Laura Borràs i Jordi Turull hagi treballat des de l’inici per “trencar” el Govern i demana al soci que prengui una decisió perquè, a partir d’aquí, es pugui començar a “cosir, parlar i treballar” des de la lleialtat. Recorda que “no es pot fer govern i oposició a la vegada”. A més, la portaveu dels republicans no descarta la possibilitat una “nova etapa”.

En l’entrevista d’aquest dilluns, Vilalta ha defensat que a la primera pàgina de l’acord d’investidura diu que la coalició es basarà en el principi del “respecte, corresponsabilitat i lleialtat” i ha lamentat que aquests tres elements “s’hagin trobat molt a faltar”. En aquest sentit, la portaveu dels republicans ha dit que un cop la militància de Junts decideixi s’haurà de parlar de tot, també de la “sèrie de deslleialtats” que ha adjudicat al soci de Govern. Assenyala que “qui ha posat deslleialtat sobre la taula, qui ha fet l’auditoria, qui ha convocat una consulta a la militància, qui ha plantejat una qüestió de confiança, no ha estat ERC, ha estat Junts.”

Jordi Turull, Jordi Puigneró i Laura Borràs, en uns moments previs a la reunió de l’executiva / ACN

Vilalta no ha volgut avançar esdeveniments, però confirma que ERC està treballant per poder fer front a “qualsevol escenari”. Així i tot, sobre possibles consellers republicans que s’incorporarien en el cas que Junts surti del govern, la portaveu recorda que “no és una qüestió de noms”, sinó de garantir la “màxima estabilitat i fortalesa” al govern. “Divendres sortirem de dubtes i s’hauran d’accelerar les decisions”, conclou.

Preparats per un govern en solitari

En una compareixença aquest dilluns, Vilalta assegurava que, en el cas que Junts decideixi trencar la coalició, a ERC “estan preparats per un suposat govern en solitari”. A més, la portaveu republicana tornava a demanar als seus socis de Govern que es decideixin “si treballen per ajudar la gent i per la independència, o si van a l’oposició”. Vilalta assegura que,