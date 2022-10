Geis, a ERC: “No puc seguir al meu càrrec si no hi ha complicitat a Madrid”

La consellera d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Gemma Geis, ha assegurat que no pot continuar al càrrec al Govern si no hi ha “complicitat a Madrid” entre els partits que formen l’executiu català, i ha exigit el compliment de l’acord de govern.

Defensa del sistema universitari català

En una intervenció aquest dimecres a la sessió de control al Govern al Parlament i a un dia que comenci la consulta a les bases de Junts sobre si han de seguir al Govern, Geis ha sostingut que no es veu capaç de continuar desenvolupant les tasques de consellera si ERC i Junts no defensen amb unitat i complicitat el sistema universitari català davant de la Llei d’Universitats (Losu).

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián / ACN

“No podré fer la meva feina si la complicitat de Madrid no la treballem aquí, necessito la màxima complicitat a Madrid”, ha insistit la consellera, que també ha defensat que els propers dies s’aprovarà la Llei de Ciència catalana, que ha qualificat com a llei d’Estat.

Els centres es posicionen “a favor dels drets i llibertats”

Preguntada després per la diputada del PP Lorena Roldán per la neutralitat de les universitats, Geis ha sostingut que els centres no s’han posicionat sobre la independència sinó en favor de drets fonamentals i de la democràcia, i ha carregat contra Roldán: “Vostè no vol neutralitat, el que no vol és que defensem un país en democràcia on les urnes no facin por”.

Roldán l’ha acusat d’encoratjar la violència contra col·lectius com ‘S’ha Acabat!’ després que la consellera assegurés en un tuit que l’associació no li fa por, i Geis ha replicat que ho va assegurar després que l’entitat publiqués una fotografia d’un policia amb una urna de l’1-O: “Si ‘S’ha Acabat!’ gràcies a la violència policial de l’1-O, tornaré a condemnar la violència de l’1-O”.