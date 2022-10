La sindicatura electoral de Junts llegeix la cartilla als càrrecs que es posicionen

Mala maror interna a Junts per Catalunya arran de la campanya per la consulta interna per si han de trencar la coalició amb ERC. Segons ha pogut saber El Món, la Sindicatura electoral de la formació ha hagut de posar ordre i estirar les orelles a càrrecs orgànics i institucionals. Així ha emès un comunicat amb què demana a càrrecs interns i institucionals que s’abstinguin “d’afavorir” qualsevol de les opcions i es mantinguin “neutrals”.

La decisió de l’autoritat electoral respon al degotall de declaracions, sobretot de càrrecs institucionals i interns, a favor de les dues opcions. Com exemple, l’acte electoral que ahir va protagonitzar la consellera d’Exteriors, Victòria Alsina, amb una vintena d’alcaldes de la demarcació de les comarques de Girona. També declaracions com l’actual conseller d’Economia Jaume Giró així com el portaveu del partit, Josep Rius o el diputat Joan Canadell.

Imatge del comunicat de la Sindicatura Electoral

Cuevillas va apartar-se

En aquest sentit, cal recordar que l’actual diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas va abandonar el seu càrrec a la sindicatura precisament, com a mostra de neutralitat. Davant l’allau de declaracions, posicionaments i opinions de càrrecs interns i el fet que no hi hagi normativa clara d’aquest tipus de campanya, ha causat que la Sindicatura posi ordre. Una petició, però, que topa amb la paraula donada pel secretari general de Junts, Jordi Turull, que va avisar que donaria la seva opinió i no es podia posar “de perfil” en una “qüestió transcendental”.

El comunicat indica que “la Sindicatura electoral té, entre d’altres, l’encàrrec de vetllar per tal que el procés de consulta interna als afiliats sobre la continuïtat de Junts al Govern de la Generalitat es realitzi d’acord amb el principi de màxima neutralitat”. “D’acord amb aquest principi, i atenent la inexistència d’un mecanisme que reguli el debat previ a la votació, la Sindicatura Electoral acorda instar es persones que ocupen càrrecs interns, els òrgans col·legiats inclosos els unipersonals i els representants a les institucions, s’abstinguin d’utilitzar aquests càrrecs per afavorir qualsevol de les opcions de la consulta i es mantinguin neutrals”, avisa la Sindicatura.