El portaveu de Junts votarà per sortir del Govern

El vicepresident i portaveu de Junts per Catalunya, Josep Rius, votarà perquè el partit abandoni al Govern en la consulta interna que comença aquest dijous. Ho té clar: “Sí a Junts, sí a la independència, no en aquest Govern”. Així ho ha expressat en un article d’opinió al diari El Punt, on ha remarcat que, avui dia, la majoria de l’independentisme que van permetre que Pere Aragonès esdevingués president de la Generalitat “està en qüestió”. Rius ha assegurat que ERC “no té cap intenció de complir l’acord de govern que va signar amb Junts per avançar cap a la independència”.

Rius assenyala “l’immobilisme” d’ERC

El portaveu de Junts detalla que l’acord de govern “es basava en una suma d’estratègies”. D’una banda, la taula de diàleg d’Esquerra i, de l’altra, la proposta de Junts que es basava en “la unitat i la confrontació intel·ligent i democràtica”. Rius assegura que ERC “es nega en rodó a compaginar les dues estratègies” i afirma que “no vol sumar cap altra estratègia que no sigui la seva”.

En el seu escrit també se suma a l’opinió de l’exvicepresident del Govern, Jordi Puigneró, cessat la setmana passada per Aragonès; i afirma que ERC els ha fet fora del govern i, “amb tristesa”, remarca que “costa molt reconèixer aquesta ERC”.

Així, davant “l’immobilisme” d’Esquerra, Puig ha confirmat que, a la pregunta de si vol que JxCat continuï al Govern, la seva resposta serà “No”.

La militància decideix el futur de Junts

La militància de Junts per Catalunya està cridada a participar en la consulta interna entre aquest 6 i 7 d’octubre. El mateix divendres a les 17 hores es coneixerà el resultat. La pregunta serà clara: “Vols que JxCat continuï formant part del Govern?”.

Dirigents a favor de sortir del Govern

Aquest dilluns a última hora, el vicepresident del Consell de la República, Toni Comín, també es mostrava partidari que Junts abandoni el Govern. Altres membres que aposten per la marxa de Junts del Govern de la Generalitat són el ja exvicepresident Jordi Puigneró, Francesc de Dalmases i el secretari d’organització, David Torrent.

El diputat Jaume Alonso-Cuevillas va anunciar que renunciava a la Sindicatura Electoral per poder fer campanya a favor de marxar de l’executiu. D’altra banda, membres de l’executiva nacional del partit com Ester Vallès, Cristina Casol, Montserrat Caupena o Salvador Vergés també s’han posicionat en aquesta direcció. També ho ha fet la secretària de la Mesa del Parlament Aurora Madaula, i una de les persones més pròximes al president a l’exili, Carles Puigdemont: Jami Matamala.

Dirigents que volen romandre a l’executiu

Entre els dirigents de Junts que aposten per romandre al Govern hi ha l’exsecretari general del partit, Jordi Sànchez, o els consellers Jaume Giró, Lourdes Ciuró i Violant Cervera. També va anunciar la seva afiliació al partit la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, per tal de fer campanya a favor de mantenir-se al Govern, tot i que no podrà votar perquè es necessiten un mínim de 6 mesos de militància.