Cuevillas aposta per marxar del Govern i deixa la Sindicatura Electoral de Junts

El diputat de Junts per Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, ha anunciat la seva renuncia a formar part del a Sindicatura Electoral de la consulta per “tenir la llibertat de poder explicar” el seu posicionament, que ha fet públic en el mateix tuit. Així doncs, Cuevillas aposta perquè Junts per Catalunya marxi del Govern de la Generalitat i farà campanya en aquest sentit, en una consulta interna que s’ha de celebrar el proper dijous i divendres 6 i 7 d’octubre.

Laura Borràs i Jordi Turull, entren aquest matí a la seu de Junts/QS

Cuevillas, proper a Borràs

Cuevillas, proper a l’entorn de la presidenta del partit, Laura Borràs, mostra públicament el seu posicionament, en un context en el qual ja ha iniciat la campanya entre els partidaris de quedar-se a l’executiu català i els favorables a marxar. Un exemple del cas contrari és la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, que ha decidit afiliar-se a Junts per fer campanya a favor de mantenir-se al Govern. Tot i això, la consellera no podrà votar, ja que es necessita un mínim de 6 mesos per poder exercir aquest dret.

6.000 afiliats decidiran el futur del Govern

Precisament, aquest dijous, t’ha anunciat la pregunta de la consulta en una reunió que ha començat a les 11h i ha acabat vora les 15h: “Vols que JxCat continuï formant part del Govern?”. Uns 6.000 militants del partit hauran de decidir sobre la continuïtat de Junts a l’executiu català a través d’aquesta pregunta que se sotmetrà a votació els proper dijous i divendres 6 i 7 d’octubre. Hi haurà tres opcions: el sí, el no i el vot en blanc.

El termini considerat per Junts per entaular negociacions acabava aquest diumenge, i Esquerra Republicana ja ha avisat aquest matí que està preparat per governar en solitari. Amb això, a Junts, s’espera una pugna entre els partidaris de mantenir-se a l’executiu o marxar-ne.