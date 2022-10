Aragonès creu que l’última proposta de Junts no resol res

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, creu que l’última proposta que li va fer arribar Junts per Catalunya aquest diumenge al vespre no resolt res. En aquesta ocasió, el partit presidit per Laura Borràs havia exclòs la restitució de Jordi Puigneró com a vicepresident del Govern com a condició per a les negociacions entre ERC i Junts. Segons fonts de la Presidència a l’Agència Catalana de Notícies (ACN), detallaven que van rebre un missatge de text breu via Whatsapp, a diferència de la proposta formal de divendres.

Aquestes mateixes fonts confirmen que ja no hi consta la restitució del vicepresident Puigneró, però que es manté, per exemple, que la coordinació estratègica ha d’estar supeditada al Consell de la República. Així doncs, apunten que aquest nou redactat planteja encara més dubtes. Des del Palau de la Generalitat estaran atents a l’executiva de Junts, que aquest dilluns ha de fixar les regles de la consulta del 6 i 7 d’octubre.

El rol del Consell de la República ja va ser motiu de discussió i un dels elements que van bloquejar les negociacions per formar govern durant mesos. Des de Junts volen que aquest òrgan extern al Govern que presideix Carles Puigdemont des de l’exili sigui qui coordini l’estratègia independentista. Però des d’ERC creuen que el Consell de la República no és transversal i que cal reformar-lo.

Jordi Turull, Jordi Puigneró i Laura Borràs, en uns moments previs a la reunió/ACN

Borràs no descarta reconduir la situació

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha explicat en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio que segueixen demanant que es compleixi l’acord de govern i deixa la porta oberta a la continuïtat del partit a l’executiu català.

Puigneró demana que s’exclogui la seva restitució

El mateix Jordi Puigneró ha demanat aquest cap de setmana a Junts que la seva restitució com a vicepresident no fos una condició en la negociació del seu partit amb ERC per continuar al Govern.