Comín aposta perquè Junts surti del Govern: “No s’està complint l’acord”

El vicepresident del Consell de la República, Toni Comín, es mostra partidari que Junts abandoni el Govern de la Generalitat. Ho va comunicar a la reunió de l’executiva nacional del dijous passat. “No s’ha creat l’espai de coordinació, no hi ha unitat d’acció a Madrid i Junts no és a la taula de diàleg. No s’està complint”, diu Comín en una entrevista al Més324, qui creu que els tres punts són que marquen l’estratègia de Junts per Catalunya. Comín considera que l’objectiu de Junts no era gestionar el dia a dia autonòmic. “Hem de prioritzar la nostra estratègia”, opina l’exconseller, que considera que el Govern només està aplicant l’estratègia d’Esquerra. “El fet d’anar de la mà amb aquest soci impedeix a Junts aplicar la seva estratègia”, diu Comín.

Altres membres que aposten per la marxa de Junts del Govern de la Generalitat són el ja exvicepresident Jordi Puigneró, Francesc de Dalmases i el secretari d’organització, David Torrent.

El diputat Jaume Alonso-Cuevillas va anunciar que renunciava a la Sindicatura Electoral per poder fer campanya a favor de marxar de l’executiu. D’altra banda, membres de l’executiva nacional del partit com Ester Vallès, Cristina Casol, Montserrat Caupena o Salvador Vergés també s’han posicionat en aquesta direcció. També ho ha fet la secretària de la Mesa del Parlament Aurora Madaula, i una de les persones més pròximes al president a l’exili, Carles Puigdemont: Jami Matamala.

La presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs | ACN

Pregunta clara

Tots ells hauran de votar en la consulta dels propers 6 i 7 d’octubre, amb els resultats que es donaran a conèixer a les 17h. La pregunta serà clara: “Vols que JxCat continuï formant part del Govern?”. Els militants hauran de respondre amb un sí, un no, o una abstenció. El que va comportar més dubtes en l’executiva d’aquest dilluns va ser el preàmbul. Mentre uns apostaven per carregar durament contra l’incompliment de l’acord d’investidura per part d’ERC, els més partidaris a romandre a l’executiu el volien merament descriptiu. Finalment, es va optar per: “Feta una auditoria de l’Acord de Govern entre Junts i ERC de 17 de maig del 2021, se n’han constatat incompliments d’elements que son centrals. En aquest sentit, Junts per Catalunya ha formulat una sèrie de propostes per garantir el compliment de l’Acord. Aquestes propostes, fins al moment, no han estat acceptades per ERC.”

Dirigents que es volen romandre a l’executiu

En plena campanya, les dues ànimes del partit ja han posat les fitxes damunt del taule. Més enllà dels dirigents que volen marxar de l’executiu, hi ha altres que prefereixen romandre-hi. Entre ells, hi ha l’exsecretari general del partit, Jordi Sànchez, o els consellers Jaume Giró, Lourdes Ciuró i Violant Cervera. També va anunciar la seva afiliació al partit la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, per tal de fer campanya a favor de mantenir-se al Govern, tot i que no podrà votar perquè es necessiten un mínim de 6 mesos de militància.