Alsina fa campanya pel ‘sí’: “Abandonar el Govern és un salt al buit”

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, ha començat aquest dilluns la campanya a favor que Junts continuï al Govern. Ho ha fet a Girona, on l’han acompanyat alcaldes i càrrecs electes a la demarcació de Girona. La consellera ha defensat que abandonar l’executiu a vuit mesos de les eleccions municipals seria “un salt al buit” i deixaria “desprotegits” els alcaldes junters. “Ens hi juguem molt, com ser la força política que té més alcaldies al nostre país”, ha raonat. A més, per a Alsina abandonar el Govern seria “deixar les mans lliures al president Aragonès perquè no tiri endavant una agenda a favor de la independència” i alhora “obrir les portes a què els partits del 155 entrin a les nostres institucions”.

Així, Alsina s’ha trobat amb alcaldes, alcaldables, càrrecs electes i dirigents de Junts amb l’excusa d’un compromís a Girona per defensar que la seva formació es mantingui dins del Govern i que els militants votin ‘sí’ a la consulta que es farà dijous i divendres. Segons la consellera els alcaldes estan “preocupats” perquè no saben si podran comptar amb el suport dels membres de Govern de Junts per a les eleccions municipals del maig del 2023.

Les eleccions municipals, “completament transcendentals”

La consellera ha insistit que la formació es juga molt en la cita electoral perquè les municipals són “completament transcendentals” per fer del partit la força amb més alcaldes a Catalunya. “Fer front a aquest repte no és el mateix estant al Govern que sent la segona força de l’oposició. Abandonar el Govern a vuit mesos de les municipals és un salt al buit que deixa desprotegits els nostres alcaldes i alcaldesses”, ha defensat.

A banda, Alsina ha recordat que l’objectiu de Junts, allò pel que va néixer, és fer efectiva la independència i per tant creu que podran aconseguir-ho més fàcilment des de dins de l’executiu. “És l’única manera de fer-ho possible, és la trinxera que permet treballar de manera conjunta” ha conclòs abans d’afegir que sortir del Govern seria “posar el comptador a zero i tornar al 2012”.