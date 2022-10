Demòcrates demana passar a l’oposició si no s’avança cap a la independència

Demòcrates demana passar a l’oposició si es constata que el Govern no pot avançar cap a la independència per “construir un moviment d’alliberament nacional que a les properes eleccions sigui majoritari”. Així ho ha decidit el Comitè Demòcrata Nacional, que s’ha reunit avui, enmig de la crisi de Govern entre Junts i ERC.

Cal recordar que Demòcrates forma part del grup parlamentari de Junts per Catalunya, que el proper dijous i divendres han de decidir la seva continuïtat al Govern a través d’una consulta interna. Mentre els líders de Junts es van posicionant, Demòcrates constata l’incompliment dels tres punts del pacte d’investidura.

El portaveu de Demòcrates, Toni Castellà, durant la primera roda de premsa del partit el 2017

Critiquen la taula de diàleg

Segons el partit d’Antoni Castellà, pel que fa a la taula de diàleg, “no s’ha avançat ni un mil·límetre en l’amnistia, i molt menys en l’exercici de l’autodeterminació”, element que Demòcrates considera “nuclear”. En aquest sentit, en constatar aquest “fracàs” de la taula de diàleg, demanen que es reprengui l’estratègia de confrontació amb l’Estat espanyol per complir amb el mandat del Primer d’Octubre.

Segons el partit provinent d’Unió Democràtica, per complir amb la confrontació amb l’Estat, aposten per una “remodelació de Govern”. “Per avançar en la implementació del mandat del Primer d’Octubre i per tant la continuïtat al Govern quedi definida per la incorporació de nous lideratges alineats amb l’estratègia de la confrontació, i disposats a fer la Independència”, assegura el partit d’Antoni Castellà en un comunicat.

Els actors prenen posició

Així doncs, Demòcrates es posiciona davant la consulta del proper dijous i divendres, en la qual 6.400 afiliats decidiran el futur de l’executiu català. Altres membres que ja s’han posicionat de Junts són els consellers de Junts Victòria Alsina o Jaume Giró, que aposten per la continuïtat del Govern. D’altra banda, diputats com Jaume Alonso-Cuevillas o Ester Vallès s’hi mostren en contra.