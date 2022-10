La CUP dona per “trencada” l’aliança amb el Govern per la seva “traïció”

La diputada de la CUP Laia Estrada ha assenyalat la “traïció en tota regla” del Govern al “mandat del 14-F” i dona per “trencada” l’aliança del seu partit amb l’executiu de Pere Aragonès. Estrada, en una roda de premsa aquest dimarts des del Parlament, ha lamentat que no hi ha “ni rastre” del gir a l’esquerra que els anticapitalistes reclamaven ni de “passes” per tirar endavant el procés. Contundent, la diputada ha afirmat que el Govern “no ha complert els compromisos” amb els cupaires i ha dit que és “evident” que ja no hi ha possibilitats de mantenir l’aliança amb la CUP. És més, Estrada ha remarcat que el Govern “no té aliances formals”.

Amb tot plegat, la CUP es referma en la necessitat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, se sotmeti a una qüestió de confiança per “clarificar” qui són els seus socis. De fet, els cupaires porten una moció per instar el president que la dugui a terme en el ple del Parlament, que comença aquest dimarts. Una proposta a la qual Junts per Catalunya ja ha dit que votarà en contra.

L’aliança està trencada

Durant la roda de premsa, Estrada ha lamentat que al debat de política general tant ERC com Junts votessin en contra a “pràcticament totes” les propostes de resolució que havia fet la CUP. Això, diu, els indica que la seva aliança està “trencada”. A més, també ha assenyalat que els comuns estan descontents amb el nivell de compliment de l’acord de pressupostos del 2022, i ha assegurat que el PSC són “els veritables socis” del Govern.

En relació a la crisi oberta al Govern entre ERC i Junts ha lamentat que la picabaralla no sigui per “una confrontació d’estratègies” sinó que és “una pugna pel poder” i ha demanat que s’aturi ja aquesta lluita per centrar-se en les qüestions importants per a la ciutadania. Segons Estrada el Govern ha “traït” el mandat del 14-F perquè fins ara el que ha fet ha estat “pacificar el conflicte d’alliberament nacional” i tirar endavant polítiques que “no incomoden a Foment ni a la patronal”.