Junts votarà en contra de la qüestió de confiança de la CUP

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha anunciat que el seu grup parlamentari ha votat en contra de la qüestió de confiança de la CUP que s’ha de votar en el proper ple. De fet, Junts ja va votar en contra de de demanar al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que se sotmeti a una qüestió de confiança per part del Partit Popular en el debat de política general. Ho ha anunciat d’aquesta forma, ja que Turull considera que s’ha d’esperar a veure el resultat de la consulta interna del partit del 6 i 7 d’octubre en la qual els 6.400 militants del partit decidiran si continuar al Govern, o no, de la Generalitat. “Volem ser coherents amb nosaltres mateixos i ara estem concentrats en la resposta a aquesta consulta”, ha afirmat l’exconseller de la Generalitat.

El portaveu de Junts al Parlament, Albert Batet / Mireia Comas

Una qüestió de confiança esmentada per Albert Batet

Tot i les negatives del grup parlamentari de Junts al Parlament a una qüestió de confiança, cal recordar que el seu president, Albert Batet, va fer esment a la qüestió de confiança en l’últim debat de política general. Batet va amenaçar amb demanar al president Aragonès que impulsi aquest procediment si no complia l’acord d’investidura. De fet, això va provocar la destitució del vicepresident, Jordi Puigneró, ja que era l’únic membre del Govern coneixedor d’aquesta amenaça.

El cessament del vicepresident del Govern, que també ho és de Junts, va fer esclatar la tensió entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, i és que el dia següent Junts va convocar una reunió de la seva direcció nacional, en la qual es va decidir la convocatòria de la consulta interna els dies 6 i 7 d’octubre.

Comença la pugna interna

Els posicionaments interns ja han començat. Els primers en fer-ho han estat el diputat del Parlament, Jaume Alosno-Cuevillas, qui ha renunciat a formar part de la Sindicatura Electoral de la Consulta, perquè vol fer campanya per sortir fora del Govern. En canvi, la consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, ha explicat que s’ha fet afiliada del partit per poder posicionar a favor de seguir a l’executiu català, tot i que no podrà votar perquè no té una antiguitat de més de 6 mesos. Un altre que s’ha posicionat en aquest sentit és l’exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que s’ha mostrat estupefacte davant del context de crisi entre els dos socis independentistes i deixa a l’aire la seva posició com alcaldable de Junts.