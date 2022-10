Giró: “Em preocupa l’estabilitat del Govern per avançar cap a la independència”

El conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, ha explicat en seu parlamentària que li preocupa l’estabilitat del Govern per avançar cap a uns bons pressupostos i cap a la independència. “Les coses s’han de decidir amb el cap i amb el cor, però també amb cintura”, ha dit el conseller fent referència a la possible marxa del seu partit (Junts) del Govern de la Generalitat.

Giró ha assegurat que ell és independentista i sobiranista per pensar amb els emprenedors, els recercadors, els botiguers… “És el que em preocupa realment. Per això estem treballant en uns bons pressupostos”, ha explicat. En aquest sentit, ha explicat que en les negociacions dels nous comptes hi ha l’acord de no tocar els impostos, així com es va fer l’any 2022.

El conseller d’Economia, Jaume Giró, en l’acte de celebració del desè aniversari d’Infraestructures.cat | ACN (Marta Vidal)

Crítiques de Ciutadans

D’aquesta forma ha respost al portaveu de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, qui ha acusat a la Generalitat d'”ofegar” els ciutadans de Catalunya amb els impostos. “Som la comunitat autònoma on es paga més impostos propis. Fins a 19”, ha dit Martín Blanco, qui també ha assenyalat als “chiringuitos” fent referència a la sobrecarrega de funcionaris per part de l’administració.

Giró l’ha respost educadament i amb el seu to tranquil que el caracteritza. “Jo he estat tant al sector privat com al públic i m’he trobat funcionaris i assessors amb un compromís tan o més alt del que m’he trobat al sector privat”, ha replicat el conseller de Junts. També ha denunciat l’espoli fiscal que viu Catalunya i assegura que el Principat perd dinars que van a Andalusia i altres comunitats autònomes.

Giró vol convèncer els votants de Ciutadans

Martín Blanco ha agraït el to de Jaume Giró, tant en e debat d’avui com en l’any i mig que porta de conseller, davant la possibilitat que el seu partit abandoni el Govern. Giró ha assegurat que l’aspiració a l’autodeterminació de Catalunya és “compartida per centenars de milers de persones de Cataluny”, tot i que també ha dit que tampoc es pot menysprear la voluntat d’altres ciutadans que “volen seguir a Espanya”. “Vull convèncer als votants de Ciutadans”, ha dit Giró.