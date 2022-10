Elena avisa els Mossos: “No permetré ingerències policials en la política”

Dur teva-meva entre el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, i el portaveu d’Interior del PSC-Units per Avançar al Parlament i antic titular de la mateixa cartera, Ramon Espadaler. Aquesta tarda tots dos han intercanviat opinions en un debat enfilat arran d’una interpel·lació d’Espadaler sobre la “gestió dels Mossos d’Esquadra”. Un títol prou genèric que abastava la crisi oberta a la Prefectura entre el cap del cos, el comissari Josep Maria Estela, i el seu número dos, Eduard Sallent. De fet, Espadaler acusava Interior de polititzar la policia catalana i les seves estructures.

La nova prefectura dels Mossos amb el conseller Joan Ignasi Elena, el comissari Eduard Sallent, el comissari Josep Maria Estela i la intedent Rosa Bosch / Quico Sallés

Elena ha sortit amb els deures fets i ha deixat ben clar el seu missatge. “Hi haurà direcció política al cos de Mossos perquè és un servei públic que depèn de la sobirania d’aquest Parlament”, ha remarcat. Però el missatge ha anat una passa més enllà. ”No permetré que hi hagi ingerències polítiques en l’operativa policial, però tampoc ingerències policials en les decisions polítiques”, ha emfatitzat.

“Pinta que el cos genera confiança”

Espadaler ha criticat no només la crisi oberta a la Prefectura del cos de Mossos d’Esquadra, sinó també que cinc comandaments hagin abandonat el cos en les dues darreres legislatures per anar al sector privat. A més, ha citat les queixes de l’intendent Toni Rodríguez, rellevat per l’actual prefectura de la Divisió d’Investigació Criminal, al·legant que l’actual número dos del cos li havia reclamat documentació confidencial del cas Miquel Buch.

Elena ha replicat que si els comandaments marxen a empreses com el Port de Barcelona o Tarragona, entitats o empreses catalanes és senyal de “confiança en el cos”. De la mateixa manera que siguin integrats dins les xarxes policials europees o puguin treballar dins les fronteres d’altres estats certifiquen la professionalitat dels Mossos. Pel que fa a les acusacions de Rodríguez, Elena hi ha tret ferro i ha girat la truita recordant les duríssimes paraules del tinent coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez de los Cobos contra el ministre de l’Interior Fernando Grande-Marlaska, quan el va destituir i traslladar de destí. Una polèmica que Elena ha subratllat que és el de Marlaska és un ministeri del PSOE-PSC, del mateix grup que Espadaler.

Direcció política i Prefectura coral

El conseller d’Interior també ha carregat contra Espadaler pel fet de reduir la Prefectura a dues persones quan és una responsabilitat coral. “Feminitzar el cos de Mossos és una decisió política, lluitar contra les violències masclistes és una decisió política, i la proximitat és una decisió política”, ha arguït Elena per defensar la direcció política del cos. “La seguretat és la garantia dels drets i llibertats dels més vulnerables i ha d’estar sota la direcció política a través dels representants que han triat els ciutadans de Catalunya”, ha conclòs.