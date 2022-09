Interior troba acceptable que un mosso porti una polsera amb consignes ultradretanes

Un agent antiavalots dels Mossos d’Esquadra pot portar en qualsevol actuació una polsera amb el lema “Police lives matter”. És una adaptació de la frase “Blue lives matter” –“les vides blaves importen”– creada per policies dels Estats Units per tal de contrarestar el “Black lives matter” antiracista en defensa dels ciutadans negres morts a mans d’agents de policia. Aquesta consigna unifica un moviment propolicial per protegir els agents responsables de víctimes mortals pels abusos d’autoritat que cometen.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, considera, en una resposta parlamentària al diputat de la CUP Xavier Pellicer, que lluir una polsera amb aquest lema no vulnera la reglamentació de la uniformitat. Una decisió que ha indignat els cupaires, que van demanar explicacions al departament d’Interior sobre aquest fet en detectar que un agent lluïa el braçalet en un desnonament polèmic a Barcelona. Curiosa resposta en tant que el mateix departament de Comunicació dels Mossos d’Esquadra va haver d’esborrar una piulada perquè hi apareixia un agent amb aquesta polsera el passat mes de desembre. El perfil de Twitter Tsunami Repressiu la va recuperar.

🔍La polsera que el "Vicenç", l'antiavalot ARRO d'aquesta foto feta probablement després de desnonar una família per la força, té inscrit "Police Lives Matter", el lema de l'extrema dreta securitària dels EUA que confronta el moviment antiracista Black Lives Matter. https://t.co/iA81d9v0cZ pic.twitter.com/pewkoqI0TW — Tsunami Repressiu (@repressiu) December 1, 2021

La CUP veu el lema “feixista”

Segons la pregunta parlamentària, els fets es remunten al passat nou de maig. Va ser en un entrebancat desnonament al carrer Cardona de Barcelona, que va ser molt difós a la xarxa amb una imatge de dues persones assegudes davant la porta de l’habitatge envoltats d’agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), una de les unitats d’ordre públic.

Un dels agents, amb identificador T8Z038 duia una polsera de “Police Lives Matter”. Un lema, segons els cupaires, que identifica “un moviment propolicial de caire feixista que defensa públicament i ideològica dels cossos policials en els casos d’assassinats de persones negres als EEUU”. Arran dels fets, Pellicer va preguntar al departament d’Interior si una polsera d’aquesta mena és adient al reglament dels Mossos, si lluir aquesta simbologia és tolerable o si s’havia obert algun tipus d’expedient a l’agent.

Agents de l’ARRO dels Mossos d’Esquadra en un dispositiu en una imatge d’arxiu /Quico Sallés

“Cap efectiu va vulnerar la imatge corporativa”

La resposta del conseller d’Interior va arribar el passat 5 de setembre i s’ha comunicat el passat dia 20. Segons l’informe d’Interior “durant aquesta intervenció policial no es va observar cap efectiu policial que vulnerés la instrucció d’imatge corporativa de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra”.

Ara bé, es curen en salut apuntant que es va fer un recordatori als agents. “No obstant això, s’ha recordat a tots els serveis la necessitat de respectar l’establert en l’esmentada instrucció”, indica la resposta. Així mateix, també admeten que no s’ha obert cap investigació, cosa que diuen que s’hauria fet en cas de detectar alguna irregularitat. “En cas d’observar qualsevol possible infracció del règim disciplinari del Cos de Mossos d’Esquadra, s’iniciarien les actuacions que corresponguessin d’acord amb la naturalesa i circumstàncies dels fets”, clou el departament.

‘Blue lives matter’ i els Mossos… ho esborren

La frase de la discòrdia entre cupaires i Interior va néixer als EUA el desembre del 2014 després de la mort de dos policies. L’associació policial va manllevar el lema de “Black lives matter” que denunciava la mort de ciutadans negres a mans dels cossos policials. Així, “Blue lives matter”, en referència al colors dels uniformes, buscava girar la truita i esperonar un moviment que converteixi en un delicte d’odi atacar un policia.

Els objectius de l’associació de policies i expolicies que han agafat aquest lema ha estat força criticat per diverses entitats de protecció dels drets civils als Estatuts Units. De fet, se’ls identifica amb un moviment ultradretà que protegeix una policia amb prejudicis racials i de classe. En el famós assalt al Capitoli del gener del 2021, molts dels participants portaven banderes amb aquesta llegenda que els cupaires qualifiquen de feixista.

De fet, el passat desembre el mateix departament de comunicació dels Mossos d’Esquadra es va veure obligat a esborrar una piulada que havia fet on els havia passar per alt que s’hi podia veure un membre de l’ARRO amb aquesta polsera. Tot per l’agra polèmica generada a les xarxes en identificar el lema amb la ultradreta nord-americana.