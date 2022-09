Ester Quintana reclama la prohibició de les bales de foam dels Mossos

Ester Quintana, l’activista que va perdre un ull per l’impacte d’una bala de goma en la manifestació de la vaga general del 14 de novembre de 2012, ha reclamat aquest divendres a la Comissió d’Estudi del Model Policial que es prohibeixin les bales de foam que utilitzen els Mossos d’Esquadra en la contenció d’aldarulls d’ordre públic. Quintana ha exposat que malgrat la prohibició de les pilotes de goma el 2013 arran del seu cas, fins a sis persones han estat ferides de gravetat des de llavors per projectils de foam: tres han perdut un ull, dos han patit traumatismes i un ha perdut un testicle. “El meu cas havia de ser l’últim, però no ha estat així”, ha dit Quintana, que també ha demanat que millori la traçabilitat dels projectils.

El GEI dels Mossos d’Esquadra en un simulacre del cos d’una operació contra el narcotràfic a Vilanova i la Geltrú / Mireia Comas

Sis persones ferides des de 2013

Quintana ha recordat que tot i que el 2013 el Parlament va prohibir les pilotes de goma com a conseqüència del seu cas, des de llavors fins a sis persones han estat ferides de gravetat per bales de foam. “Se’ns va dir que els Mossos utilitzarien el foam perquè era menys lesiu, però no ha estat així”, ha exposat l’activista.

Per argumentar que el foam és igual de lesiu que les pilotes de goma, Quintana ha desglossat els casos dels ferits de gravetat amb aquests projectils des del 2013: tres persones han perdut un ull –Roger Espanyol l’1 d’octubre i dos persones més als disturbis post-sentència-, dos persones van patir traumatismes cranioencefàlics als aldarulls per l’empresonament de Pablo Hasel i un home va perdre un testicle el 2018 a les protestes del 21 de desembre.

M’anca d’identificació de responsables

A més, l’activista s’ha queixat que en només un dels casos s’ha pogut identificar l’autor del tret, el cas de Roger Espanyol, en que gràcies a vídeos aportats per testimonis es va poder identificar el Policia Nacional que el va disparar.

“També se’ns va dir que el foam permetia més precisió i control sobre l’arma. Però la setmana passada, un comandament dels Mossos d’Esquadra va dir en aquesta mateixa comissió que les llançadores de foam no són un arma de precisió”, ha afegit Quintana. “Per tant, si no són menys lesives ni més precises ni permeten la traçabilitat del tirador, pot aquest Parlament seguir justificant l’ús de les bales de foam? Jo ho tinc clar: no”.

Situació “pitjor” que fa 10 anys

Quintana ha dit que la situació actual és pitjor que la de fa deu anys, quan el seu cas va ser en el focus de l’atenció mediàtica, perquè ara “se sap l’abast d’aquests projectils i es continuen fent servir”.

“El que no volem veure més les afectades és nous afectats. Volem que no li passi a ningú més. I per això cal compromís i voluntat política”, ha etzibat als diputats de la comissió.

Al marge del foam, Quintana ha reclamat també que s’implementin altres mecanismes de control policial com eines de traçabilitat per saber quin agent dispara cada tret i la creació d’un organisme independent que pugui investigar i determinar responsabilitats policials en casos d’abús policial.