El Suprem confirma la condemna a Pablo Hasel per agredir a un periodista

El Tribunal Suprem ha desestimat el recurs de cassació presentat pel raper Pablo Hasel contra la condemna de 6 mesos de presó per agredir un periodista de TV3 a la Universitat de Lleida l’any 2016. El Suprem entén que queda prou demostrat que el raper va empènyer, insultar i ruixar amb un líquid de neteja el periodista que cobria la notícia.

També confirma una multa de fins a 5.400 euros per un delicte de coaccions, tant a Hasel com a tres acusats més, per haver tapat les càmeres amb mans o amb roba amb l’objectiu que els periodistes no gravessin.

Contenidors cremant a la Zona Alta de Lleida, durant la protesta de suport a Pablo Hasel / ACN

Llançament de líquids i agressions a periodistes

Els fets van ocórrer el 2 de juny de 2016, al despatx del rector de la Universitat. Els mitjans de comunicació van intentar cobrir una protesta de treballadors i professors de la universitat contra l’ocupació del despatx del rector per part d’estudiants. Aleshores, hi va haver un enfrontament amb alguns periodistes presents i que van rebre empentes i se’ls va llençar líquids.

A partir d’ara, aquesta sentència és ferma i se li ha de sumar a les condemnes, també fermes, del 2015 i del 2020, de 2 anys i de 2 anys i un mes de presó per enaltiment al terrorisme. Alhora, el raper està condemnat a 2 anys i mig de presó més per amenaçar el testimoni d’un judici contra un guàrdia urbà de Lleida, tot i que aquest cas està pendent de resposta del Suprem.

S’enfronta a més de 7 anys de presó

Si és rebutja el recurs, Hasel, actualment a la presó de Lleida, acumularà fins a 7 anys i 1 mes de presó. Tot plegat sense comptabilitzar que té un judici pendent per una protesta a Lleida que rebutjava la detenció de Puigdemont a Alemanya, en el qual s’enfronta més de 5 anys de presó.