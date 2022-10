L’eterna guerra de gorres als Mossos reforça el número dos de la Prefectura

La calma tensa que va imposar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, a la Prefectura dels Mossos d’Esquadra ha durat poc. La tensió entre els dos grans sectors del comissariat i els comandaments superiors s’ha tornat a repetir. De fet, ja va esclatar amb el relleu del major Josep Lluís Trapero al capdavant del cos pel comissari Josep Maria Estela, amb el suport com a número dos i antic cap del cos, el comissari Eduard Sallent. El desafiament d’Estela al gabinet d’Interior per poder tenir més poder no li ha acabat de sortir com volia i des d’Interior interpreten que Estela “s’ha deixat seduir pel sector Trapero” sense avaluar el joc d’equilibris i relacions que hi ha dins els Mossos.

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, el director dels Mossos, Pere Ferrer, el cap del cos, Josep Maria Estela, i altres comandaments, en la presentació de la nova unitat aquàtica de la policia de la Generalitat, a Vilanova i la Geltrú / Mireia Comas

De fet, des de la seu del carrer Diputació apunten que “és un suposat pols” en el qual “no s’entrarà”. “L’obligació dels comissaris és que s’entenguin i, sobretot, que treballin”. En aquest punt, interpreten que Estela “ha picat l’ham del sector Trapero i el seu entorn”. Una situació enterbolida que només ha fet que reforçar Sallent. A més, el fiasco de les promocions internes a inspector i intendent -suspeses perquè algú feia trampes- deixa en més bon lloc el número dos dels Mossos en el benentès que Estela el va apartar expressament dels tribunals que havien de triar els aspirants.

“Tensionar el conseller que et va nomenar? Mal assumpte, ‘compi’!”

La brama del malestar feia temps que s’escampava. Diverses fonts apuntaven en aquesta línia i fins i tot, algunes treien la curiosa conclusió que era un reflex del Govern. Tot perquè a Estela se’l relaciona més amb ERC i, a Sallent, amb Junts. Sia com sia, una notícia a El País feia surar el conflicte i augmentar el volum de la crisi que es va anar alimentant. I més quan el director general de la Policia admetia les diferències a la Prefectura i acte seguit marxava a Mèxic per a una cimera sobre la marihuana. Al mateix temps que el conseller es recuperava d’una operació de vesícula.

A la vista de la tempesta, Sallent va fer un de les millors coses que sap fer. Esperar, observar i controlar els danys i les contramesures. “Sallent sabia que era una guerra que no calia començar”, comenta un dels comissaris consultats per El Món. “Era una història que no calia començar, encara no entenc com un policia intel·ligent com és Estela hagi tensionat així el conseller que precisament l’ha nomenat”, indica un altre veterà comandament. “Posar en tensió el conseller que et nomena? Mal assumpte, compi!”, profetitza un comissari amb moltes hores de vol. “Més que per mala fe, s’ha deixat influenciar per l’entorn Trapero, sospito”, apunta un altra de les fonts consultades. “Tinc la sensació que és la mateixa història de sempre però aquesta vegada utilitzant el cap del cos”, afegeix.

Tupinada a les proves i treure el Sant Cristo Gros: l’intendent Toni Rodríguez

Encara amb mar de fons, amb una mar bellugada, molt bellugada, aquest dilluns el departament d’Interior es veia obligat a suspendre les esperades proves per ascendir a inspector i intendent per una possible tupinada. La Divisió d’Afers Interns s’ha encarregat de la investigació d’una suposada gravació a les proves per part de membres del tribunal. Un fet que no deixa en gaire bon paper Estela, que va apartar Sallent d’aquests tribunals avaluadors. Ara, fins d’aquí quinze dies no es reprendran les proves.

En aquest garbuix s’ha afegit un protagonista. És l’intendent Toni Rodríguez, que havia ostentat el lideratge de la poderosa i influent Comissaria d’Investigació Criminal i que, amb l’arribada d’Estela i Sallent, va ser rellevat i enviat a la comissaria de Rubí. Una decisió que no va agradar gents l’antiga Prefectura, que l’havia promocionat tot i investigacions fiasco com la del crim de Susqueda –per la qual encara és demandat en un procés judicial per aquell que va acusar d’homicida– o bé el de la persecució que va dur a terme contra el sergent que feia d’escorta del president Carles Puigdemont. “Sobretot, les formes, es podien haver esperat a fer les promocions de comissari, i que no les aprovés i llavors el canvies de destí, no fer-lo fora, una setmana després d’assolir el poder de la Prefectura…”, considera un altre dels comissaris consultats. Ara Rodríguez s’hi torna i aprofita per treure el cap denunciant que Sallent, que ha sortit indemne de l’envestida d’Estela, li reclamava documentació confidencial sobre el cas de Miquel Buch.

“Que treballin”

Des d’Interior, però, s’ha imposat la “calma ignasiana”, del conseller Elena, que mira de contextualitzar els problemes. “No caurem en aquesta guerra”, adverteixen fonts del departament. De fet, entenen que “hi ha una part de ganes d’influir, del sector de sempre, de Trapero i el seu entorn”. “Possiblement, l’actual comissari en cap ha mossegat l’ham i s’ha deixat influir, i si no va amb cura pot quedar debilitat”, puntualitzen. “En tot cas, estan condemnats a entendre’s i el que han de fer és treballar i deixar de barallar-se, o de fabricar baralles”, conclouen.

De fet, està previst que el mateix conseller pugui dir alguna cosa sobre aquesta crisi aquesta tarda al Parlament. Tot arran d’una interpel·lació del portaveu d’Interior del PSC-Units per Avançar, Ramon Espadaler, ex conseller d’Interior, que preguntarà de manera directa a Elena sobre la gestió dels Mossos. Ja ha passat prou dies perquè hi pugui fer-ne algun apunt, tot i que des del seu gabinet recorden que “no cauran en una guerra perquè tots dos [Estela i Sallent] tenen el seu suport”.