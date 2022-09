El conseller Elena, operat d’urgència

El conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, ha estat operat d’urgència a l’Hospital de Bellvitge per una afecció a la vesícula. “Tot ha anat tot bé i no trigarà gaire a estar del tot recuperat”, asserenen fonts del seu entorn preguntat per El Món. Segons les mateixes fonts, va ingressar ahir a la nit després dels actes de la Diada i ha estat operat aquest migdia. Els metges li han tret tota la vesícula.

“Avui encara dormirà a Bellvitge“, apunten. Des del seu gabinet avisen que “ara haurà de reposar” tot i que l’operació ha anat “molt bé”. De fet, el conseller va anar a l’Hospital acompanyat d’un dels seus principals assessors del gabinet, després d’explicar-li que es “trobava malament”. Un cop passat pel box d’urgència, la decisió dels metges va ser ràpida, informar-lo que l’havien d’operar de la vesícula, tan bon punt estigués tot preparat. “Està bé i animat, de fet, s’ha despertat i ja ha demanat el mòbil”, indiquen les mateixes fonts.

Sense consell executiu ni visita a Madrid

La intervenció quirúrgica d’urgència ha fet que el conseller d’Interior no pogués assistir al consell executiu de cada dimarts, tot i que era la primera reunió oficial després de la Diada. De fet, era el responsable polític de la seguretat de la jornada i va assistir al Centre de Comandament que com autoritat governativa li pertoca, a més d’altres actes. “Ja es trobava malament, però va voler fer els actes que tenia previstos”, informen des del seu gabinet.

Elena tampoc va assistir a l’acte institucional de la Diada a les Fonts de Montjuïc ni tampoc podrà presentar demà el president d’ERC, Oriol Junqueras, a l’esmorzar informatiu que estava agendat. Ara Elena continua ara acompanyat de la seva família a l’espera de la seva evolució i de les recomanacions dels metges. Esperen que a finals de setmana ja es pugui reintegrar poc a poc al lloc de comandament.